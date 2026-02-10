Ấm áp xuân về ở Trung tâm điều dưỡng Long Đất

Không được sum vầy cùng con cháu, không tự tay gói được bánh chưng, bánh tét… nhưng không khí Tết tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (xã Long Hải, TPHCM) vẫn ấm áp khi gió xuân đã tràn về.

Mùa xuân hòa bình

Hội trường trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất ngày thường vốn lặng lẽ, nay bỗng rộn ràng lời ca tiếng hát. Ca sĩ - nghệ sĩ chính là các cô, các chú khoác trên mình bộ quân phục màu xanh, ngồi trên xe lăn hoặc đứng trên đôi chân giả để che đi một phần thân thể mà họ đã để lại chiến trường.

Các bác thương binh, bệnh binh cất cao lời ca, tiếng hát mùa xuân với các bạn trẻ khi đến thăm và chúc Tết tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất. Ảnh: QUANG VŨ

Thương binh Thạch Thị Lâm (76 tuổi, quê ở Nghệ An) đã có 35 năm gắn bó và đã đón 34 cái Tết ở trung tâm. Với bà, trung tâm là ngôi nhà hạnh phúc. Trên chiếc xe lăn và cụt chân phải nhưng bà Lâm vẫn rất vui tươi, lạc quan, yêu đời.

Bà kể, đầu năm 1968 tôi có mặt ở chiến trường Lào với nhiệm vụ mở đường, đưa bộ đội vào chiến trường và bị thương năm 1971. Lần đó chân phải bị cưa bỏ hoàn toàn, chân trái bị thương ở bắp chân nên mất khả năng đi lại. “Sau nhiều năm điều trị, mãi đến năm 1991, tôi được chuyển đến Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất. Tại đây, tôi được các y bác sĩ chăm sóc tận tình nên sống lạc quan và yêu đời hơn”, bà Lâm xúc động nói.

Trong căn phòng nhỏ, nhìn ra cửa thấy cây mai già đã lác đác trổ bông, ông Trần Toàn (66 tuổi, quê ở Quảng Trị) bồi hồi nhớ lại những năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ và nhớ cả những cái tết quây quần bên gia đình gói bánh chưng, đón giao thừa. Giờ đây, dù thân thể không còn nguyên vẹn nhưng với thương binh Trần Toàn sự hy sinh của ông và đồng đội là để có những mùa xuân hòa bình hôm nay.

Ông Trần Toàn 42 chỉ có một tư thế nằm sấp do bị chấn thương cột sống với tỷ lệ thương tật 91% được cán bộ Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất thăm hỏi, động viên. Ảnh: QUANG VŨ

Bị thương cột sống, nên CCB Trần Toàn chỉ có một tư thế nằm sấp suốt 42 năm qua, tỷ lệ thương tật lên đến 91%. Sau khi chữa trị tại rất nhiều bệnh viện đến năm 2018 từ Quảng Trị, ông được đưa vào Trung tâm Long Đất để điều trị, chăm sóc và sinh sống. “Bố mẹ tôi không còn, nhưng với tôi, các y bác sĩ ở đây như người thân, ruột thịt. Tôi nghĩ rằng, dù sao mình vẫn còn may mắn hơn nhiều đồng đội khác đã hy sinh. Tôi vẫn còn được sống, được chăm sóc và cảm nhận được niềm vui của những mùa xuân hòa bình”, ông Toàn nói.

Âm thầm và chia sẻ

Bác sĩ Tống Đức Bình, Giám đốc Trung tâm cho biết, đơn vị thành lập năm 1977. Thời kỳ đầu nuôi dưỡng từ 300 - 400 thương bệnh binh và người có công. Nhưng hiện tại trung tâm đang nuôi dưỡng 44 bác thương binh, bệnh binh từ 60-86 tuổi của cả hai thời kỳ: chống Mỹ và bảo vệ biên giới Tây Nam. Những người được nuôi dưỡng, chăm sóc tại trung tâm là thương binh nặng hạng 1/4, tỷ lệ thương tật trên 81%, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt.

Một bạn đoàn viên dìu bác thương binh bị mù 2 mắt trở về phòng. Ảnh: QUANG VŨ

Hầu hết các CCB đang điều dưỡng tại đây bị chấn thương cột sống, liệt 2 chi dưới phải ngồi xe lăn, mất vận động, mất cảm giác, vết thương tổng hợp phải cắt cả chi trên và chi dưới. Trung tâm có 1 "khoa đặc biệt”, đó là khoa thần kinh, thành lập từ năm 2003, hiện đang chăm sóc chăm sóc, điều trị cho 15 thương bệnh binh có vết thương sọ não gây rối loạn tâm thần. “Chăm sóc những người bình thường đã khó, chăm sóc những người có vấn đề về thần kinh lại còn khó khăn, vất vả hơn nhiều. Nhưng chúng tôi xác định được chăm lo cho người có công không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự, tự hào. Vì vậy, ngoài làm tốt công việc của người thầy thuốc, chúng tôi còn là những người bạn, người thân của các bệnh nhân đặc biệt này”, y tá Đặng Thị Nghĩa chia sẻ.

Bác sĩ Tống Đức Bình thăm khám cho một thương binh tại trung tâm. Ảnh: QUANG VŨ

Chiến tranh đã lùi xa nhưng những thương bệnh binh ở Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất vẫn tiếp tục chiến đấu để vượt qua nỗi đau trên thân thể.

Từ nhiều năm qua, cán bộ, công chức, viên chức và các y bác sĩ Trung tâm luôn xác định chăm sóc thương, bệnh binh như người thân của mình. Tại đây, các thương binh nặng được chăm lo về sức khỏe, đời sống tinh thần; được hưởng chính sách trợ cấp, phụ cấp theo quy định của nhà nước. “Ngày Tết chúng tôi vẫn luôn túc trực, chăm sóc sức khỏe cho từng bác thương binh, bệnh binh…

"Những ngày giáp tết, khuôn viên trung tâm vẫn có hoa mai, vẫn có bánh chưng và rộn ràng lời ca tiếng hát và các cuộc chuyện trò của các đoàn đến thăm, để mùa xuân của các bác ấm áp hơn”, bác sĩ Tống Đức Bình chia sẻ.

QUANG VŨ