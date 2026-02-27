Xã Long Hải thăm hỏi gia đình nạn nhân qua đời do tai nạn lao động

Sau sự cố nổ bình nén khí làm một người tử vong, chính quyền xã Long Hải đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình nạn nhân, kịp thời động viên vượt qua khó khăn.

Ông Nguyễn Thành Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Long Hải trao hỗ trợ cho gia đình người bị nạn.

Sáng 27-2, đoàn công tác UBND xã Long Hải (TPHCM) do ông Lê Công Hải, Phó Chủ tịch UBND xã, thay mặt lãnh đạo địa phương đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Trần Văn Minh – nạn nhân qua đời do tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn.

Ông Trần Văn Minh (sinh năm 1979, ngụ tổ 7, ấp Lò Vôi). Trước đó, ngày 26-2, trong lúc làm việc tại một cơ sở chế biến hải sản trên địa bàn xã đã xảy sự cố nổ bình nén khí và tử vong tại chỗ.

Tại gia đình, ông Lê Công Hải ân cần thăm hỏi, gửi lời chia buồn trước mất mát to lớn của gia đình; đồng thời trao hỗ trợ 2 triệu đồng, mong gia đình sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống.

THÀNH HUY