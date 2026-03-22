Điểm tựa của cô dâu Việt nơi xứ người

Giữa nhịp sống bận rộn tại tỉnh Bắc Jeolla (Jeollabuk-do), nhóm cố vấn “Chị gái 365” vẫn âm thầm hoạt động như một điểm tựa bền bỉ cho phụ nữ nhập cư kết hôn suốt 365 ngày trong năm. Trong đó, có nhiều cô dâu Việt đang trên hành trình hòa nhập và xin quốc tịch Hàn Quốc.

Gắn bó với mô hình này từ những ngày đầu là chị Nguyễn Thị Kim Hương (tên Hàn là Lee Hye-jin), sinh năm 1992. Theo chia sẻ với đài KBS, chị Kim Hương từng trải qua những ngày đầu bỡ ngỡ cách đây 8 năm, khi theo chồng về Hàn Quốc. Nhờ sự dìu dắt của những người đi trước, chị đã vượt qua rào cản ngôn ngữ để tự tin học tập và làm chủ cuộc sống.

Sau nhiều năm nỗ lực, chị đã tốt nghiệp chuyên ngành Phúc lợi xã hội tại Trường Đại học Howon và tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện của Trung tâm Gia đình Gimje. Từ trải nghiệm cá nhân, chị Kim Hương thấu hiểu những băn khoăn về việc có nên xin quốc tịch, cảm giác cô độc do thiếu thông tin và người hướng dẫn, cũng như áp lực tài chính và những khó khăn trong kỳ thi nhập tịch. Vì vậy, chị lựa chọn trở thành “chị gái” của những người đồng hương đi sau.

Chị Nguyễn Thị Kim Hương (trái) tư vấn cô dâu Việt. (ẢNH: KBS)

Mô hình “Chị gái 365” tại tỉnh Jeollabuk-do được xây dựng để giải quyết bài toán hội nhập thực tế của cô dâu nước ngoài. Hiện nay, trong số hơn 12.000 người nhập cư, kết hôn tại tỉnh, còn khoảng 50% chưa có quốc tịch. Không chỉ hỗ trợ thủ tục pháp lý, các cố vấn còn đồng hành cô dâu trong những việc rất đời thường như đi khám bệnh, làm giấy tờ, hướng dẫn kê khai các thủ tục pháp lý phức tạp, hay sát cánh cùng các “Mentee” (người được cố vấn) trong việc cải thiện tiếng Hàn, tổ chức các buổi phỏng vấn giả định. Những điều tưởng nhỏ nhưng lại là rào cản lớn với người mới.

Chị chia sẻ, tên gọi của nhóm là “Mentorsan 365” mang một ý nghĩa rất đỗi thân thương. Trong đó, “Mentorsan” kết hợp giữa “Mentor” (người tư vấn) và “Eonni” (chị gái trong tiếng Hàn), còn “365” tượng trưng cho sự đồng hành suốt 365 ngày trong năm, không quản ngại khó khăn để hỗ trợ những người em mới sang định cư.

Trong 3 năm hoạt động trong vai trò Mentor 1:1 rồi 1:3, Kim Hương đã trực tiếp hỗ trợ nhiều trường hợp thi đậu quốc tịch. Chính hành trình vượt qua rào cản ngôn ngữ, văn hóa của bản thân đã trở thành tài sản quý giá để chị sẻ chia với cộng đồng.

Với Kim Hương, khó khăn lớn nhất của nhiều cô dâu Việt không chỉ nằm ở thủ tục, mà còn ở áp lực kinh tế, sự thiếu tự tin hoặc những rào cản từ gia đình chồng do những định kiến cũ. Chị nhớ mãi câu chuyện về một cô dâu trẻ người Việt từng nhiều lần muốn bỏ cuộc vì áp lực đi làm và những khó khăn trong việc chứng minh tài chính. Bằng sự kiên trì, chị Kim Hương đã cùng cô tìm hiểu thông tin, thảo luận với gia đình chồng để hoàn thiện hồ sơ.

Chị Nguyễn Thị Kim Hương (trái) và cô dâu Việt. (ẢNH: KBS)

Trong vai trò cố vấn, chị không chỉ hỗ trợ ôn thi quốc tịch, chuẩn bị hồ sơ mà còn giúp cô dâu mới lấy lại sự tự tin, hiểu rõ quyền lợi và chủ động hơn trong cuộc sống. Chị luôn nhắn nhủ từng chị em nên xem việc nhập tịch là một lựa chọn dài hạn cho cuộc sống ổn định, cần chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức pháp luật và giữ vững sự độc lập để bảo vệ quyền lợi bản thân.

Sau 3 năm, chị đã trực tiếp hỗ trợ 7 trường hợp, trong đó có 4 người hoàn thành hành trình nhập tịch. Điều chị mong mỏi không dừng lại ở những trường hợp thành công riêng lẻ, mà là khi mỗi người không còn cảm thấy đơn độc và tạo nên một vòng tròn lan tỏa tích cực. Nơi đó, những người từng được giúp đỡ sẽ tiếp tục trở thành người đồng hành cùng thế hệ sau.

Tại lễ tổng kết hoạt động năm vừa qua, chị Kim Hương được vinh danh “Cố vấn xuất sắc” hạng mục Hỗ trợ xin quốc tịch năm 2025. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của một người phụ nữ luôn cháy hết mình với tinh thần sẻ chia nơi đất khách. Với chị, sự vững vàng của cộng đồng cô dâu Việt tại Bắc Jeolla chính là món quà ý nghĩa nhất sau những năm tháng miệt mài gieo mầm hạnh phúc trên quê hương thứ hai.

HẠNH CHI