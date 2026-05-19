Nhiều hoạt động nghĩa tình trong Tháng Công nhân ở phường Gia Định

Ngày 19-5, hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026, Ủy ban MTTQ phường Gia Định (TPHCM) và các đoàn thể trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong "Ngày hội Nghĩa tình - Buffet Gia Định".

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như Chương trình “Bữa cơm người lao động - Buffet công đoàn” với hơn 300 người tham dự, diễn ra trong không khí đầm ấm, thân tình.

Ban tổ chức trao sổ tiết kiệm cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: MINH HẢI

Mô hình “Hạt gạo nghĩa tình - Lan tỏa yêu thương" tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả khi trao tặng 1 tấn gạo đến đoàn viên, công đoàn, công nhân, người lao động góp phần san sẻ gánh nặng trong cuộc sống, động viên tinh thần, vươn lên trong cuộc sống. Tổng kinh phí vận động xã hội hóa hơn 70 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thu Hiền, Chủ tịch UBND phường Gia Định, TPHCM trao tặng gạo cho người lao động khó khăn. Ảnh: MINH HẢI

Cũng trong khuôn khổ ngày hội, chương trình “Góp yêu thương - Đồng hành vượt khó” đã trao tặng 82 số tiết kiệm (2 triệu đồng/sổ) cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Nhiều suất ăn miễn phí dành cho người lao động trong chương trình “Bữa cơm người lao động - Buffet công đoàn". Ảnh: MINH HẢI

Đại diện ban tổ chức cho biết, đây là những hoạt động mang ý nghĩa thiết thực để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo không gian gắn kết, động viên tinh thần đoàn viên, người lao động tiếp tục vượt khó, an tâm lao động, công tác và đồng hành cùng sự phát triển của địa phương và đơn vị.

MINH HẢI