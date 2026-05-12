Xã Bắc Tân Uyên kiến nghị tháo gỡ vướng mắc để sớm lên phường

Chiều 12-5, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bắc Tân Uyên, về tình hình hoạt động sau sáp nhập và công tác triển khai Đề án thành lập phường.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND xã cho biết, Bắc Tân Uyên từng bước phát huy lợi thế về vị trí địa lý, kết nối giao thông và tiềm năng phát triển công nghiệp - đô thị - dịch vụ. Hiện xã đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Đề án thành lập phường Bắc Tân Uyên và công tác quy hoạch phát triển đô thị.

Qua rà soát, xã cơ bản đạt các điều kiện, tiêu chuẩn thành lập phường theo quy định. Nhiều tiêu chí đạt và vượt yêu cầu như: quy mô dân số, diện tích tự nhiên, tỷ lệ dân số đô thị, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp và cơ cấu kinh tế.

Địa phương cũng đang phối hợp triển khai các đồ án quy hoạch trọng điểm, định hướng phát triển Khu đô thị đại học Bắc Tân Uyên, phát triển đô thị theo mô hình TOD gắn với các tuyến giao thông động lực và các khu công nghiệp trọng điểm.

Theo kết quả thẩm định của các sở, ngành và tổng hợp của Sở Nội vụ, xã Bắc Tân Uyên đã đạt 8/9 tiêu chí của đơn vị hành chính đô thị. Tiêu chí chưa đạt liên quan đến tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh trong 3 năm gần nhất, do khác biệt trong cách xác định hộ nghèo của tỉnh Bình Dương trước đây so với quy định hiện hành.

Lãnh đạo xã Bắc Tân Uyên kiến nghị TPHCM sớm có quy định phân cấp quản lý cán bộ, công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử và miễn nhiệm cán bộ, nhằm tạo cơ sở thống nhất trong tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng thời, đề nghị thành phố quan tâm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan xử lý khu đất Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Ba, đất Nông lâm trường Chiến khu D và cơ chế quản lý, khai thác quỹ đất ngắn hạn; hướng dẫn xử lý tiêu chí hộ nghèo trong Đề án thành lập phường Bắc Tân Uyên theo thực trạng hiện nay (địa phương không còn hộ nghèo), tạo điều kiện để hoàn thiện các tiêu chí trở thành phường.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ đánh giá cao tinh thần chủ động của xã Bắc Tân Uyên trong việc rà soát, nhận diện các khó khăn, vướng mắc sau sáp nhập. Đồng chí đề nghị xã tiếp tục bám sát việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính; tập trung thực hiện các chương trình, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm tiến độ đề ra.

Xã cũng cần quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc xử lý các công việc tồn đọng, tiếp tục nhận diện những “điểm nghẽn” để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ đề nghị, các sở, ngành tăng cường phối hợp, hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn liên quan lĩnh vực đất đai, tài sản công, tổ chức bộ máy và cơ chế vận hành mô hình chính quyền mới, tạo điều kiện để Bắc Tân Uyên phát triển theo định hướng đô thị trong thời gian tới.

TÂM TRANG