TPHCM: Trình dự án Luật Đô thị đặc biệt trong tháng 7-2026

UBND TPHCM vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được về đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, phấn đấu trình cấp có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện trong tháng 7-2026.

Trung tâm TPHCM nhìn từ cột cờ Thủ Ngữ, nơi kết nối giao thông đường bộ và đường thủy trên sông Sài Gòn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đó, Văn phòng UBND Thành phố được giao phối hợp Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND TPHCM, Sở Tư pháp và cơ quan liên quan rà soát, tham mưu cập nhật, bổ sung, đề xuất thành viên tham gia tổ biên tập, tổ thư ký. Việc này nhằm bảo đảm hiệu quả, phát huy vai trò tham mưu trong soạn thảo luật và các công việc triển khai ngay khi luật được thông qua, ban hành.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp thủ trưởng các cơ quan đề xuất, rà soát thành phần tham gia, bảo đảm đáp ứng chất lượng và tiến độ xây dựng luật. Trong đó, thủ trưởng, lãnh đạo phụ trách trực tiếp, nhân sự nắm vững chuyên môn của các cơ quan tham gia xuyên suốt quá trình xây dựng luật. Sở cũng được giao chủ trì đề xuất cụ thể thành phần tham gia bộ phận thường trực để làm đầu mối phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo.

Các cơ quan, đơn vị liên quan được giao tích cực chuẩn bị nội dung cho các buổi làm việc của thành phố về dự án luật. Trong đó, chú trọng phạm vi áp dụng của luật; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến phát triển đô thị, nhiệm vụ, giải pháp của Kết luận số 18-KL/TW và các cơ chế, chính sách dự kiến đề xuất, để xác định rõ các khó khăn, vướng mắc; các vấn đề pháp lý cần quy định bổ sung để đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố - đô thị đặc biệt trong kỷ nguyên mới.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm rà soát tiến độ thực hiện, tham mưu đề xuất về nguồn đảm bảo kinh phí, cơ chế, chính sách phù hợp theo thẩm quyền của thành phố. Đồng thời, tham mưu đánh giá thi hành một số nghị quyết đặc thù áp dụng cho thành phố. Sở Tư pháp tham mưu giải pháp về xin ý kiến các cấp có thẩm quyền trong giai đoạn soạn thảo dự án luật; trong đó lưu ý tham mưu đề xuất rõ phạm vi áp dụng của luật.

NGÔ BÌNH