Xã Bình Chánh trao tặng biển số nhà tích hợp mã QR cho người dân

Sáng 25-1, UBND xã Bình Chánh (TPHCM) tổ chức lễ trao thông báo và tặng biển số nhà cho các hộ dân tại các ấp 12, 13, 14 và 17. Hoạt động nhằm góp phần chỉnh trang đô thị, xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư, phục vụ mục tiêu phát triển chính quyền số và đô thị thông minh.

Theo thống kê đến tháng 6-2025, xã Bình Chánh có hơn 19.931 hộ dân. Trước đây, tình trạng đánh số nhà thiếu đồng bộ đã gây khó khăn cho công tác quản lý, tìm kiếm địa chỉ và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM và Ban Thường vụ Đảng ủy xã, UBND xã Bình Chánh đã triển khai kế hoạch cấp đổi số nhà theo quy chuẩn thống nhất: số nhà tăng dần từ gốc chuẩn (trái lẻ, phải chẵn); nhà trong hẻm đánh theo số hẻm kèm số thứ tự.

Lễ trao thông báo số nhà và tặng biển số nhà cho các hộ dân trên địa bàn xã Bình Chánh

Điểm nổi bật trong đợt cấp đổi này là mỗi biển số nhà đều được tích hợp mã QR. Mã này liên kết trực tiếp với fanpage chính thức của xã Bình Chánh, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, hoạt động của địa phương, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước.

Biển số nhà đều được tích hợp mã QR liên kết với fanpage chính thức của xã Bình Chánh

Đến nay, hơn 4.000 số nhà đã được cập nhật lên hệ thống lưới số nhà. UBND xã đã ban hành thông báo cụ thể đến từng hộ dân và vận động xã hội hóa để trao tặng biển số nhà miễn phí, đảm bảo sự đồng bộ về quy cách, kích thước và màu sắc.

Gắn biển số nhà cho người dân

Theo kế hoạch, UBND xã Bình Chánh sẽ tiếp tục triển khai tại các ấp còn lại, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác cấp đổi số nhà trên địa bàn chậm nhất trong quý 2-2026, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp trong giao dịch hành chính.

ĐÌNH DƯ