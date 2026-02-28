Phường Bình Đông “xóa” hẻm tối bằng đèn năng lượng mặt trời

Ngày 28-2, Đoàn phường Bình Đông (TPHCM) phối hợp Đoàn Tổng Công ty Điện lực TPHCM lắp đặt 5 trụ đèn năng lượng mặt trời, với tổng kinh phí 10 triệu đồng tại các khu vực hẻm còn hạn chế ánh sáng trên địa bàn phường.
Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện rõ tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong việc ứng dụng năng lượng tái tạo vào đời sống dân sinh.
Mỗi trụ đèn được lắp đặt không chỉ đơn thuần là một thiết bị chiếu sáng, mà còn là biểu tượng của tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và khát vọng cống hiến vì cộng đồng của đoàn viên, thanh niên.