Phường Bình Đông “xóa” hẻm tối bằng đèn năng lượng mặt trời

Công trình không chỉ góp phần cải thiện điều kiện đi lại cho người dân vào ban đêm, mà còn tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, từng bước xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn và nghĩa tình.

Đoàn phường Bình Đông phối hợp Đoàn Tổng Công ty Điện lực TPHCM triển khai lắp đặt trụ đèn năng lượng mặt trời tại các tuyến hẻm tối trên địa bàn

Ngày 28-2, Đoàn phường Bình Đông (TPHCM) phối hợp Đoàn Tổng Công ty Điện lực TPHCM lắp đặt 5 trụ đèn năng lượng mặt trời, với tổng kinh phí 10 triệu đồng tại các khu vực hẻm còn hạn chế ánh sáng trên địa bàn phường.

Đoàn viên, thanh niên hai đơn vị lắp đặt đèn năng lượng mặt trời

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện rõ tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong việc ứng dụng năng lượng tái tạo vào đời sống dân sinh.

Mỗi trụ đèn được lắp đặt không chỉ đơn thuần là một thiết bị chiếu sáng, mà còn là biểu tượng của tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và khát vọng cống hiến vì cộng đồng của đoàn viên, thanh niên.

ĐÌNH DƯ

