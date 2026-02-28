Đặc sắc Lễ hội Nguyên tiêu Xuân Bính Ngọ

Tham dự có các đồng chí: Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam TPHCM; Phạm Trọng Nhân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; Tăng Phước Lộc, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM; Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM; Nguyễn Trần Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Minh Phụng; lãnh đạo các thời kỳ của quận 11 trước đây...

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Lễ hội Nguyên tiêu Xuân Bính Ngọ 2026 phường Minh Phụng. Ảnh: THÚY BÌNH

Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh trao đèn “Gia hòa vạn sự hưng” cho đại diện Khánh Vân Nam Tự. Ảnh: THÚY BÌNH

Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh và Chủ tịch HĐND phường Minh Phụng Nguyễn Trần Bình trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: THÚY BÌNH

Các Đoàn Lân Sư Rồng diễu hành trên phố. Ảnh: THÚY BÌNH

Người dân địa phương, đặc biệt là trẻ em rất yêu thích nghệ thuật biểu diễn Lân Sư Rồng. Ảnh: THÚY BÌNH

Tết Nguyên tiêu được tính từ ngày 12 đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch hàng năm, là một trong những lễ hội cổ truyền quan trọng của người Việt nói chung và cộng đồng dân tộc Hoa nói riêng. Lễ hội là dịp để mọi người cùng cầu mong một năm mới an lành, hạnh phúc, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Lễ diễu hành trên đường phố của các đoàn Lân Sư Rồng thu hút sự quan tâm và yêu thích của người dân. Ảnh: THÚY BÌNH

Lễ hội Nguyên tiêu Xuân Bính Ngọ 2026 của phường Minh Phụng tổ chức trên đoạn đường Hà Tôn Quyền. Ảnh: THÚY BÌNH

Khu vực tặng thư pháp thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân địa phương. Ảnh: THÚY BÌNH

Trò chơi dân gian ô ăn quan thu hút các em nhỏ. Ảnh: THÚY BÌNH

Năm nay, phường Minh Phụng tổ chức Lễ hội Nguyên tiêu với nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí phong phú, hấp dẫn như: khu ẩm thực với hơn 30 quầy hàng; hoạt động quảng bá nghệ thuật truyền thống - trình diễn làm mì kéo và chế tác lân; khu vực trò chơi dân gian; viết thư pháp, tặng chữ đầu xuân; lễ diễu hành của các đoàn Lân Sư Rồng; biểu diễn trống khai hội, chương trình giao lưu văn hoá Đêm hội Nguyên tiêu thỉnh đèn lộc; hoạt động tặng quà chăm lo cho các hộ gia đình người Hoa có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường…

Tiết mục múa trống khai hội. Ảnh: THÚY BÌNH

Màn biểu diễn múa Lân khai hội. Ảnh: THÚY BÌNH

Ban Tổ chức cũng đón nhận sự đóng góp của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm thông qua hoạt động thỉnh đèn lộc, với tổng số tiền gần 200 triệu đồng để chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

>> Hình ảnh tại Lễ hội Nguyên tiêu Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: THÚY BÌNH

THÚY BÌNH - CẨM NƯƠNG