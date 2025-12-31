Ngày 31-12, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Châu Pha (TPHCM) lần thứ 8 (mở rộng) xác định năm 2026 sẽ tập trung đầu tư và chuyển đổi số.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, xã Châu Pha tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng kinh tế. Thương mại - dịch vụ và công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển tích cực, với gần 1.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể đang hoạt động, hơn 130 cơ sở thành lập mới trong năm. Kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể có chuyển biến tích cực, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Nông nghiệp duy trì vai trò bệ đỡ, với diện tích rau ứng dụng công nghệ cao được giữ ổn định, các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác bò sữa, rau VietGAP hoạt động hiệu quả hơn. Nhiều sản phẩm OCOP 4 sao tiếp tục giữ vững thị trường, tạo dấu ấn cho nông nghiệp địa phương.

Đặc biệt, trên địa bàn xã đang triển khai 12 dự án lớn, tổng nhu cầu vốn bồi thường hơn 1.000 tỉ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt trên 67%. Dù còn khó khăn, tình hình cơ bản được kiểm soát, không phát sinh điểm nóng phức tạp.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục cải thiện chất lượng sống của người dân. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 89 triệu đồng/năm; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế vượt 94%; gần 98% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị quan trọng.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025

Bước sang năm 2026, Đảng bộ xã Châu Pha xác định mục tiêu trọng tâm là nâng cao chất lượng quản trị địa phương, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, phát triển kinh tế tư nhân gắn với chuyển đổi số, đồng thời củng cố kỷ cương, tạo sự đồng thuận của người dân, làm nền tảng cho phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

