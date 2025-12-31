Sức sống cơ sở

Xã Long Điền trao 200 triệu đồng hỗ trợ người mắc bệnh hiểm nghèo

Ngày 31-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Điền (TPHCM) tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, trao hỗ trợ cho 33 người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

IMG_3175.jpeg
Lãnh đạo xã Long Điền trao quà cho gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo

Tại các điểm đến, địa phương đã trao 9 triệu đồng cho 1 trường hợp đặc biệt khó khăn; hỗ trợ 6 triệu đồng/người cho 31 người mắc bệnh hiểm nghèo. Ngoài ra, một suất học bổng trị giá 5 triệu đồng cũng được trao cho 1 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trong học tập. Tổng kinh phí hỗ trợ trong đợt này là 200 triệu đồng, trích từ Quỹ “Vì người nghèo” do Ban Vận động xã quản lý.

IMG_3179.jpeg
IMG_3177.jpeg

Theo đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Điền, hoạt động thăm hỏi, tặng quà người mắc bệnh hiểm nghèo là một trong những chương trình an sinh xã hội được địa phương duy trì thường xuyên.

Hoạt động không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, những phần quà còn thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và Mặt trận đối với các hoàn cảnh khó khăn.

IMG_3178.jpeg

Qua đó góp phần tiếp thêm niềm tin, động lực để người bệnh và gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống.

TRÚC GIANG

