Xã Đại Lộc (Đà Nẵng) tất bật dọn dẹp trường lớp sau lũ

Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến các trường học trên địa bàn xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng) bị ngập sâu. Tranh thủ nước rút, nhiều giáo viên trở lại trường, tích cực dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Giáo viên trường Mầm non Đại An khẩn trương dọn vệ sinh trường lớp sau lũ

Ngày 1-11, tại trường Mầm non Đại An (cở sở 1 và 2 thuộc xã Đại Lộc), nước lũ rút, khuôn viên trường ngập trong lớp bùn dày, bàn ghế, đồ chơi đều bị hư hỏng nặng, nhiều mảng tường loang lổ, sân trường phủ kín rác và cành cây.

Ngay khi lũ rút, hàng chục giáo viên nhà trường đã nhanh chóng có mặt để kiểm tra, thu dọn, khắc phục hậu quả.

Mực nước lũ dâng cao, hằn trên tường các lớp học

Khuôn viên trường Mầm non Đại An cơ sở 2 vẫn lênh láng nước

Cô Tường Vi, giáo viên trường Mầm non Đại An cơ sở 2 cho biết, nước lũ dâng cao đến gần 2m. Rất may trang thiết bị máy móc quan trọng của trường và sách vở của học sinh đã được di dời đến vùng cao nên tránh được hư hỏng. Tuy nhiên, nhiều đồ chơi bằng gỗ ép, bàn ghế và thiết bị học tập khác bị hư hỏng, nhiều cái bị cuốn trôi.

"Đây đã là ngày thứ hai các cô giáo tập trung dọn dẹp, dù mệt mỏi nhưng ai cũng cố gắng làm việc hết sức, chỉ mong sớm đón các cháu trở lại lớp”, cô Vy nói.

Lực lượng Dân quân cơ động xã Đại Lộc hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ

Để hỗ trợ nhà trường, lực lượng bộ đội, dân quân địa phương cũng có mặt, mang theo cuốc, xẻng, máy bơm và vòi nước để giúp dọn dẹp. Họ chia nhau quét dọn sân trường, khiêng từng kệ sách, lau từng khung cửa sổ, sơn lại những bức tường bị bám bùn.

Theo anh Phan Thanh Hùng, Trung đội trưởng Trung đội Dân quân thường trực xã Đại Lộc, để hỗ trợ khắc phục hậu quả sau lũ, đơn vị đã huy động 120 quân phối hợp cùng 130 chiến sĩ thuộc trường Quân sự Quân khu 5 phân bổ về các trường trên địa bàn xã, giúp tập thể nhà trường khẩn trương dọn dẹp, sớm đưa học sinh trở lại trường.

Lực lượng bộ đội hỗ trợ dọn dẹp tại trường Mầm non Đại An cơ sở 1

“Dù ai cũng mệt mỏi khi chống chọi với lũ lụt nhiều ngày qua, tuy nhiên chúng tôi ai cũng nỗ lực hết mình, mỗi người một tay, giúp trường học và bà con khắc phục hậu quả sau mưa lũ”, anh Phan Thanh Hùng cho biết.

PHẠM NGA