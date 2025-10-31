Lính biển Vùng 3 giúp dân Điện Bàn dọn bùn sau lũ

Sáng 31-10, tại phường Điện Bàn (TP Đà Nẵng), lực lượng Vùng 3 Hải quân, nòng cốt là Trung đoàn 351, đã có mặt từ sớm để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ vừa qua.

Trung đoàn 351 dọn dẹp tại trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ

Ngay từ sáng sớm, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng như 2 xe cứu thương, 1 xe cứu hỏa, máy bơm tăng áp và dụng cụ vệ sinh… được huy động đến Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Điện Bàn), nơi bị ngập sâu trong những ngày trước đó.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 351 cùng cô giáo dọn dẹp bàn ghế dính bùn

Công tác dọn dẹp triển khai khẩn trương

Bàn ghế sau mưa lũ đều dính bùn và nước

Các chiến sĩ tất bật lau dọn bàn ghế

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 351 dùng nước đẩy bùn đất

Khu vực trường học từng ngập sâu hơn 3m, đến nay nước đã rút, nhưng để lại thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. Trong màu áo xanh hải quân, các chiến sĩ tất bật thu dọn bùn đất, xịt rửa sân trường, lau chùi bàn ghế, phòng học… giúp thầy cô và học sinh sớm trở lại lớp trong môi trường sạch sẽ, an toàn.

Cũng tại phường Điện Bàn, 30 cán bộ, chiến sĩ của Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật 354 (Vùng 3 Hải quân) hỗ trợ Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt. Đơn vị còn huy động thêm 1 xe tải và 1 xe cứu thương phục vụ công tác dọn dẹp.

Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt sau khi nước rút

Bùn đất đầy sân trường

Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật 354 (Vùng 3 Hải quân) cùng thầy, cô giáo dọn dẹp

Các cán bộ, chiến sĩ góp sức khôi phục trường học sau ngập lụt

Trong lớp học, lớp bùn vẫn còn dày đặc trên sàn

Nhiều vật dụng hư hỏng do thấm nước

Hình ảnh những người lính biển không quản ngại gian khó, lặng lẽ chung tay cùng chính quyền và nhân dân địa phương sau mưa lũ đã trở thành điểm sáng ấm lòng, thể hiện sinh động tinh thần “quân với dân như cá với nước” giữa những ngày Đà Nẵng đang gượng dậy sau thiên tai.

* Hội An ngập rác sau lũ lớn

Sau gần 5 ngày chìm trong nước lũ, nhiều nơi tại phường Hội An (TP Đà Nẵng) rơi vào khung cảnh hoang tàn, nhếch nhác. Tranh thủ nước rút, người dân phố cổ tất bật dọn dẹp, ổn định lại cuộc sống.

Ghi nhận vào sáng 31-10, lũ rút dần nhưng nhiều khu vực phố cổ Hội An vẫn mênh mông nước

Nước lũ cuốn theo hàng trăm tấn rác tấp vào khu vực chùa Cầu

Công nhân dầm mình trong nước lũ, vớt rác khơi thông dòng chảy tại cầu An Hội, sáng 31-10

Cảnh tượng hoang tàn, nhếch nhác tại chợ Hội An sau trận lũ lịch sử

Nước rút đến đâu, người dân tất bật dọn dẹp đến đó

Nước lũ rút, bùn non lộ ra từng lớp dày đặc trên mặt đường

Hàng chục tấn rác ứ đọng phía sau lưng chùa Cầu, bốc mùi hôi thối nồng nặc

Công nhân môi trường nỗ lực vớt rác, khôi phục vệ sinh môi trường

Rác thải tràn vào các con hẻm nhỏ, bịt kín lối đi

Chị Võ Duy Phương, chủ cửa hàng trên đường Châu Thượng Vân cho biết: "Cả cửa hàng đều ngâm trong nước lũ hơn 4 ngày nay, đồ đạc, vật dụng hư hại hoàn toàn. Nay nước rút dần, tôi tranh thủ dọn dẹp bùn non, lau chùi bàn ghế trong cửa hàng".

Nhiều người dân vẫn phải dùng thuyền để di chuyển về nhà dọn dẹp, kiểm tra đồ đạc

Phố cổ Hội An thiệt hại nặng nề sau nhiều ngày ngâm mình trong lũ

Rác thải, bùn non bủa vây khắp nơi

Nhiều tuyến phố vẫn còn ngập sâu khiến việc đi lại khó khăn

XUÂN QUỲNH - ĐÌNH HƯỚNG - PHẠM NGA