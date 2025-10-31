Xã hội

Lính biển Vùng 3 giúp dân Điện Bàn dọn bùn sau lũ

SGGPO

Sáng 31-10, tại phường Điện Bàn (TP Đà Nẵng), lực lượng Vùng 3 Hải quân, nòng cốt là Trung đoàn 351, đã có mặt từ sớm để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ vừa qua.

Trung đoàn 351 dọn dẹp tại trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ

Ngay từ sáng sớm, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng như 2 xe cứu thương, 1 xe cứu hỏa, máy bơm tăng áp và dụng cụ vệ sinh… được huy động đến Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Điện Bàn), nơi bị ngập sâu trong những ngày trước đó.

trung doan 351 (11).jpg
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 351 cùng cô giáo dọn dẹp bàn ghế dính bùn
trung doan 351 (14).jpg
Công tác dọn dẹp triển khai khẩn trương
trung doan 351 (1).jpg
Bàn ghế sau mưa lũ đều dính bùn và nước
trung doan 351 (2).jpg
Các chiến sĩ tất bật lau dọn bàn ghế
trung doan 351 (8).jpg
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 351 dùng nước đẩy bùn đất

Khu vực trường học từng ngập sâu hơn 3m, đến nay nước đã rút, nhưng để lại thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. Trong màu áo xanh hải quân, các chiến sĩ tất bật thu dọn bùn đất, xịt rửa sân trường, lau chùi bàn ghế, phòng học… giúp thầy cô và học sinh sớm trở lại lớp trong môi trường sạch sẽ, an toàn.

trung doan 351 (5).jpg

Cũng tại phường Điện Bàn, 30 cán bộ, chiến sĩ của Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật 354 (Vùng 3 Hải quân) hỗ trợ Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt. Đơn vị còn huy động thêm 1 xe tải và 1 xe cứu thương phục vụ công tác dọn dẹp.

z7173950228489_688f7ce815eda8ec48d83835594e6f1a.jpg
Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt sau khi nước rút
z7173950236634_24fb8756ad77fa12f6ba576b4a2ec781.jpg
Bùn đất đầy sân trường
z7173950241294_e30d697c019e6eaa6855b15d10b492eb.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật 354 (Vùng 3 Hải quân) cùng thầy, cô giáo dọn dẹp
z7173950249326_3fa769d5e81623ecc93842e667e7d2be.jpg
Các cán bộ, chiến sĩ góp sức khôi phục trường học sau ngập lụt
z7173950252773_cf68a10d94e122a831cb4b393f2a2bcb.jpg
z7173950254054_34f3d73a44fe5fc211966aaf744bb336.jpg
Trong lớp học, lớp bùn vẫn còn dày đặc trên sàn
z7173950254939_7d96e9a39f535a1c71a658fb6137e160.jpg
z7173950255209_c958a3fb3903171603f899e6be16f42b.jpg
Nhiều vật dụng hư hỏng do thấm nước

Hình ảnh những người lính biển không quản ngại gian khó, lặng lẽ chung tay cùng chính quyền và nhân dân địa phương sau mưa lũ đã trở thành điểm sáng ấm lòng, thể hiện sinh động tinh thần “quân với dân như cá với nước” giữa những ngày Đà Nẵng đang gượng dậy sau thiên tai.

* Hội An ngập rác sau lũ lớn

Sau gần 5 ngày chìm trong nước lũ, nhiều nơi tại phường Hội An (TP Đà Nẵng) rơi vào khung cảnh hoang tàn, nhếch nhác. Tranh thủ nước rút, người dân phố cổ tất bật dọn dẹp, ổn định lại cuộc sống.

z7173962957635_6a96ea29f1a34e512709ec3ea7938cab.jpg
Ghi nhận vào sáng 31-10, lũ rút dần nhưng nhiều khu vực phố cổ Hội An vẫn mênh mông nước
Nước lũ cuốn theo hàng trăm tấn rác tấp vào khu vực chùa Cầu

Công nhân dầm mình trong nước lũ, vớt rác khơi thông dòng chảy tại cầu An Hội, sáng 31-10

Cảnh tượng hoang tàn, nhếch nhác tại chợ Hội An sau trận lũ lịch sử

Nước rút đến đâu, người dân tất bật dọn dẹp đến đó

Nước lũ rút, bùn non lộ ra từng lớp dày đặc trên mặt đường

Hàng chục tấn rác ứ đọng phía sau lưng chùa Cầu, bốc mùi hôi thối nồng nặc

Công nhân môi trường nỗ lực vớt rác, khôi phục vệ sinh môi trường

Rác thải tràn vào các con hẻm nhỏ, bịt kín lối đi

Chị Võ Duy Phương, chủ cửa hàng trên đường Châu Thượng Vân cho biết: &quot;Cả cửa hàng đều ngâm trong nước lũ hơn 4 ngày nay, đồ đạc, vật dụng hư hại hoàn toàn. Nay nước rút dần, tôi tranh thủ dọn dẹp bùn non, lau chùi bàn ghế trong cửa hàng&quot;.

Nhiều người dân vẫn phải dùng thuyền để di chuyển về nhà dọn dẹp, kiểm tra đồ đạc

Phố cổ Hội An thiệt hại nặng nề sau nhiều ngày ngâm mình trong lũ

Rác thải, bùn non bủa vây khắp nơi

Nhiều tuyến phố vẫn còn ngập sâu khiến việc đi lại khó khăn

XUÂN QUỲNH - ĐÌNH HƯỚNG - PHẠM NGA

