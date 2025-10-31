Lính biển Vùng 3 giúp dân Điện Bàn dọn bùn sau lũ

Sáng 31-10, tại phường Điện Bàn (TP Đà Nẵng), lực lượng Vùng 3 Hải quân, nòng cốt là Trung đoàn 351, đã có mặt từ sớm để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ vừa qua.
Ngay từ sáng sớm, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng như 2 xe cứu thương, 1 xe cứu hỏa, máy bơm tăng áp và dụng cụ vệ sinh… được huy động đến Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Điện Bàn), nơi bị ngập sâu trong những ngày trước đó.
Khu vực trường học từng ngập sâu hơn 3m, đến nay nước đã rút, nhưng để lại thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. Trong màu áo xanh hải quân, các chiến sĩ tất bật thu dọn bùn đất, xịt rửa sân trường, lau chùi bàn ghế, phòng học… giúp thầy cô và học sinh sớm trở lại lớp trong môi trường sạch sẽ, an toàn.
Cũng tại phường Điện Bàn, 30 cán bộ, chiến sĩ của Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật 354 (Vùng 3 Hải quân) hỗ trợ Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt. Đơn vị còn huy động thêm 1 xe tải và 1 xe cứu thương phục vụ công tác dọn dẹp.
Hình ảnh những người lính biển không quản ngại gian khó, lặng lẽ chung tay cùng chính quyền và nhân dân địa phương sau mưa lũ đã trở thành điểm sáng ấm lòng, thể hiện sinh động tinh thần “quân với dân như cá với nước” giữa những ngày Đà Nẵng đang gượng dậy sau thiên tai.
* Hội An ngập rác sau lũ lớn
Sau gần 5 ngày chìm trong nước lũ, nhiều nơi tại phường Hội An (TP Đà Nẵng) rơi vào khung cảnh hoang tàn, nhếch nhác. Tranh thủ nước rút, người dân phố cổ tất bật dọn dẹp, ổn định lại cuộc sống.