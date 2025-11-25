Xã Long Hải (TPHCM) triển khai phương án phòng, chống lụt bão

Bố trí 5 khu vực để neo đậu hơn 1.200 tàu, thuyền trên địa bàn xã nếu xảy ra bão

Theo phương án phòng, chống lụt bão của xã Long Hải, đã có 78 khu vực tránh trú an toàn được xác định cho 5.467 hộ với khoảng 24.300 người dân khi xảy ra lụt, bão. Nơi tránh trú chủ yếu tại các trường học, khách sạn, cơ sở tôn giáo. Xã cũng rà soát, bố trí 5 khu vực để neo đậu hơn 1.200 tàu, thuyền nếu xảy ra bão.

Xã Long Hải cũng đã xác định các khu vực trọng điểm dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Theo đó, toàn bộ địa bàn xã có khả năng bị ảnh hưởng do mưa lớn, áp thấp nhiệt đới, bão, bão mạnh, siêu bão. Khu vực có khả năng xảy ra triều cường gồm các ấp Hải Phong 1, Hải Phong 2, Hải Vân, Lò Vôi, Phước Hương. Khu vực có khả năng xảy ra giông, lốc xoáy, sạt lở đất gồm ấp Hải Tân và Phước Hương.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Long Hải yêu cầu Phòng Kinh tế xã theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của mưa bão, chủ động đề xuất, tham mưu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã triển khai đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của cấp trên. Phòng Văn hóa - Xã hội xã tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin của xã về tình hình lụt bão để các cơ quan, đơn vị và nhân dân biết, chủ động thực hiện phòng, chống. Các ban ấp cần chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, rà soát những hộ gia đình già cả neo đơn, hộ dân có nhà không đảm bảo an toàn để chủ động hỗ trợ sơ tán, di dời khi có bão lũ xảy ra.

Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải cũng yêu cầu các lực lượng công an, dân quân, y tế, an ninh cơ sở, đội xung kích phòng chống thiên tai phải sẵn sàng lực lượng, phương tiện, đảm bảo xử lý kịp thời mọi tình huống xảy ra, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

THÀNH HUY