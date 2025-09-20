Xã Long Hải,TPHCM: Cải tạo đất trống thành tiểu công viên cây xanh

Sáng 20-9, tại khu đất công rộng khoảng 400m 2 do nhà nước quản lý tại tổ 6, ấp Hải Sơn, xã Long Hải, TPHCM, Ban ấp Hải Sơn đã phối hợp với Hội cựu chiến binh xã tổ chức khởi công tiểu công viên cây xanh. Đây là tiểu công viên cây xanh thứ 11 trên địa bàn xã Long Hải.

Cán bộ, đảng viên, nhân dân ấp Hải Sơn và Hội viên cựu chiến binh xã Long Hải cùng nhau thực hiện công trình tiểu công viên cây xanh

Tại lễ khởi công tiểu công viên cây xanh, gần 50 người gồm cán bộ, đoàn viên thanh niên, người dân ấp Hải Sơn và hội viên cựu chiến binh xã Long Hải đã cùng nhau dọn vệ sinh, san lấp mặt bằng, trồng hoa, cây xanh… Tổng kinh phí để thực hiện công trình hơn 50 triệu đồng do cán bộ, đảng viên, người dân trên địa bàn ấp Hải Sơn và hội viên cựu chiến binh đóng góp.

Tiểu công viên cây xanh là mô hình dân vận khéo được xã Long Hải thực hiện từ cuối năm 2022. Đến nay, trên địa bàn xã Long Hải đã hình thành và đưa vào sử dụng 11 tiểu công viên cây xanh, mỗi tiểu công viên cây xanh có diện tích từ 300 đến 1.000m2.

Mô hình này vừa tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, không gian vui chơi, giải trí cho người dân vừa giúp địa phương quản lý tốt các khu đất công còn trống trên địa bàn, cũng như góp phần hạn chế tình trạng người dân bỏ rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường tại các khu đất công.

NGUYỄN TUYỀN