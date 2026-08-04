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Tích hợp nội dung chống khai thác IUU vào hội thi tàu, xuồng, xe tốt

SGGPO

Chiều 4-8, tại phường Phước Thắng (TPHCM), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 khai mạc Hội thi tàu, xuồng, xe tốt - Hội thao huấn luyện tàu năm 2026.

Hội thi quy tụ hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Theo ban tổ chức, đây là đợt thi có lực lượng tham gia đông nhất từ trước đến nay. Các nội dung thi tập trung đánh giá chất lượng quản lý, bảo quản, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật, trình độ chuyên môn, xử lý tình huống, nhận thức chính trị, pháp luật và kỹ năng bơi cứu hộ của cán bộ, chiến sĩ...

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Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và các đại biểu tham dự hội thi

Điểm mới của hội thi năm nay là lần đầu tích hợp nội dung về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), gắn kiến thức pháp luật với các tình huống thực tế trên biển.

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Các thí sinh tham gia phần thi lý thuyết chuyên ngành

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ra đề và tổ chức thi.

Phát biểu tại lễ khai mạc, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết hội thi là dịp đánh giá thực chất chất lượng huấn luyện, công tác bảo đảm hậu cần - kỹ thuật và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị.

Qua đó, rút kinh nghiệm, nâng cao năng lực quản lý, khai thác trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật và tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội bước vào phần thi nhận thức chính trị và lý thuyết chuyên ngành.

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Từ khóa

Phước Thắng TPHCM Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 Hội thi tàu xuồng xe tốt Hội thao huấn luyện tàu năm 2026

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