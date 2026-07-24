Cảnh sát biển tăng cường tuần tra, tuyên truyền chống khai thác IUU trên vùng biển Nam Trung bộ

Tổ công tác kiểm tra giấy tờ, trang thiết bị an toàn và việc chấp hành các quy định pháp luật của tàu thuyền hoạt động trên vùng biển Nam Trung bộ.

Sáng 24-7, trong khuôn khổ chuyến khảo sát nắm tình hình các vùng biển, đảo, tàu Cảnh sát biển (CSB) 8001 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, tiếp tục triển khai tuần tra, kiểm tra, kết hợp tuyên truyền pháp luật và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên vùng biển Nam Trung bộ.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cùng các chiến sĩ kiểm tra thủ tục tàu hàng HN A0169 NB. Ảnh: QUỐC HÙNG

Rời đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), tàu CSB 8001 tiếp tục hành trình khảo sát trên vùng biển vịnh Phan Rang (tỉnh Khánh Hòa). Trong suốt hải trình, các tổ công tác đồng loạt triển khai nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, nắm tình hình hoạt động của tàu thuyền, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên biển.

Tổ công tác tiếp cận tàu hàng HN A0169 NB kiểm tra giấy tờ, trang thiết bị an toàn, việc chấp hành các quy định pháp luật; tuyên truyền, nhắc nhở chủ phương tiện và thuyền viên không vi phạm chở hàng không rõ nguồn gốc, sử dụng ngư cụ đúng quy định, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng bảo vệ chủ quyền và giữ gìn an ninh, trật tự trên biển. Tổ công tác cũng tặng thêm áo phao cho các thuyền viên nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình hoạt động.

Lực lượng cảnh sát biển tiếp cận tàu hàng để kiểm tra. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo Thiếu tướng Trần Văn Xuân, việc kiểm tra được thực hiện với mục tiêu vừa tăng cường thực thi pháp luật, vừa đẩy mạnh tuyên truyền để các chủ tàu cá, tàu hàng hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Kíp lái tàu ghi chép hành trình, thông tin tàu cá, tàu hàng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương ven biển thực hiện hiệu quả chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân", tăng cường tuyên truyền, vận động chủ phương tiện ký cam kết không vi phạm IUU, kiên quyết xử lý các trường hợp tái phạm. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ ngư dân thông qua các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, chăm sóc y tế và cung cấp nhu yếu phẩm, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

QUỐC HÙNG