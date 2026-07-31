Chung tay chống khai thác IUU, bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và ngành thủy sản đồng loạt triển khai các hoạt động phối hợp thực thi pháp luật, tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển.

Chiều 31-7, tại phường Vũng Tàu (TPHCM), Đoàn Trinh sát số 2 (Cảnh sát biển Việt Nam) cùng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp, đánh giá kết quả trao đổi thông tin, tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU.

Đoàn Trinh sát số 2 cùng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM ký kết chương trình phối hợp

Tại hội nghị, Đoàn Trinh sát số 2 cùng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp, ứng dụng công nghệ trong quản lý tàu cá, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ vững an ninh, trật tự trên biển.

* Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp phường An Đông (TPHCM), tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hơn 500 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của phường.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo, Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các quy định về chống khai thác IUU; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong bảo vệ chủ quyền, chấp hành pháp luật trên biển.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phường An Đông (TPHCM)

* Sáng cùng ngày, Chi đoàn Đồn Biên phòng Cần Thạnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM tổ chức chương trình "Đồng hành cùng ngư dân bám biển", kết hợp tuyên truyền các quy định về chống khai thác IUU, hướng dẫn ngư dân thực hiện đầy đủ quy định về đăng ký, đăng kiểm, thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác và xuất, nhập bến.

Cán bộ, đoàn viên Chi đoàn Đồn Biên phòng Cần Thạnh trao cờ Tổ quốc và quà tặng động viên ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển

Dịp này, đơn vị trao 20 phần quà cùng cờ Tổ quốc động viên ngư dân yên tâm vươn khơi, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

MẠNH THẮNG