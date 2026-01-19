Xác định vị thế đất nước trong giai đoạn mới

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, các học giả nước ngoài đã bày tỏ ấn tượng về sự tăng trưởng kinh tế và uy tín của Việt Nam, cùng những định hướng chính sách xã hội mà Việt Nam đang chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới.

Hướng tới tăng trưởng bền vững

Bà Piper Campbell, Chủ nhiệm sáng lập Khoa Chính sách đối ngoại và An ninh toàn cầu, Trường Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Mỹ (American University) nhận định, sự tăng trưởng kinh tế và uy tín của Việt Nam trong những năm gần đây rất ấn tượng và liên kết chặt chẽ với nhau. Theo bà, với mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2025 đạt 8,02%, cùng với sản lượng công nghiệp, doanh số bán lẻ, thương mại và đầu tư nước ngoài vững chắc... cho thấy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam là rất rõ ràng, kể cả khi so sánh với các quốc gia cùng khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các nước chụp ảnh chung tại Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47, ngày 26-10-2025

Về mặt ngoại giao, bà Campbell cho rằng, Việt Nam tiếp tục phát triển phương pháp tiếp cận “đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại”, và những diễn biến trong những năm gần đây cho thấy đây là một chiến lược đúng đắn. Nhà ngoại giao kỳ cựu với hơn 30 năm kinh nghiệm công tác tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương khẳng định, những nỗ lực ngoại giao và kinh tế của Việt Nam đã giúp nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu, cải thiện cơ sở hạ tầng và logistics, chứng minh khả năng thu hút các tập đoàn toàn cầu, cũng như thể hiện sự linh hoạt trong ngoại giao.

Bình luận về những ưu tiên được đặt ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bà Piper Campbell cho biết, Đại hội không chỉ đặt ra mục tiêu cho 5 năm tới, mà còn là xây dựng lộ trình dài hạn sau năm 2030.

Mục tiêu phát triển rõ ràng

Trong khi đó, bà Poldi Sosa, Chủ tịch Viện Văn hóa Argentina - Việt Nam (ICAV), khẳng định vai trò lãnh đạo không thể thay thế của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Theo bà Poldi Sosa, Đảng không chỉ giữ vai trò trung tâm trong việc hoạch định đường lối chính trị, kinh tế mà còn là nhân tố then chốt bảo đảm ổn định xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đánh giá về ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, dưới góc nhìn của một nhà quan sát quốc tế, bà Poldi Sosa cho rằng, sự kiện mang tính bản lề đối với tương lai phát triển của Việt Nam. Đại hội có ý nghĩa đặc biệt trong việc xác định vị thế của đất nước trong giai đoạn mới, với những mục tiêu phát triển rõ ràng: Đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Bà Poldi Sosa bày tỏ sự quan tâm tới các dự thảo chính sách về lương hưu, chăm sóc người cao tuổi và thúc đẩy bình đẳng giới mà Việt Nam đang nghiên cứu, hoàn thiện. Theo bà, chính những chính sách xã hội toàn diện, hướng tới con người này đang và sẽ tiếp tục trở thành “huyết mạch” quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Ghi nhận sự kiên định trong đường lối đối ngoại đã trở thành bệ phóng đưa tầm vóc Việt Nam lên một tầm cao mới, Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales cho rằng, dù bối cảnh thế giới có nhiều biến động, Việt Nam vẫn thể hiện sự chủ động trong ngoại giao để từng bước giải quyết các vấn đề thuế quan với Mỹ. Việt Nam luôn kiên định bảo vệ quyền tự chủ chiến lược, đồng thời duy trì và củng cố vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Giáo sư Carl Thayer dẫn chứng bảng xếp hạng Chỉ số Sức mạnh châu Á 2025 của Viện Lowy, trong đó Việt Nam đứng thứ 12/27 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời tin tưởng Việt Nam sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai.

TTXVN