Bắt khẩn cấp người đàn ông nhiều lần bạo hành bé gái 3 tuổi

Ngày 4-7, Công an phường Lái Thiêu, TPHCM cho biết đã bắt khẩn cấp người đàn ông bạo hành bé gái 3 tuổi, liên quan đến video lan truyền trên mạng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 3-7, Công an phường Lái Thiêu phát hiện vụ việc có dấu hiệu “Hành hạ người khác” xảy ra tại một căn nhà ở phường Lái Thiêu, TPHCM.

Đối tượng Nguyễn Hiền Phúc. Ảnh: CA

Theo điều tra, Nguyễn Hiền Phúc (sinh năm 2001, ngụ phường Lái Thiêu, TPHCM) chung sống như vợ chồng với chị V. (sinh năm 2000, ngụ phường Hiệp Bình, TPHCM). Bé H.B.T.D. (3 tuổi), con riêng của chị V. cũng sống cùng hai người. Từ đầu năm 2026 đến nay, Phúc nhiều lần dùng tay, chân đánh, đạp cháu bé.

Đỉnh điểm, ngày 26-3, cho rằng bé D. không chịu ăn và đứng khóc, Phúc dùng chân đạp vào người khiến bé ngã xuống nệm, sau đó đánh vào mông và tát vào mặt bé.

Sau khi phát hiện vụ việc, Công an phường Lái Thiêu mời Phúc đến làm việc và ban hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phúc.

Hiện Công an phường Lái Thiêu tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

KIẾN VĂN