Phường Lái Thiêu thông tin vụ bé gái 3 tuổi bị bạo hành nhiều lần

Ngày 6-7, UBND phường Lái Thiêu (TPHCM) cho biết đã có báo cáo về vụ bé gái 3 tuổi bị người sống chung như vợ chồng với mẹ nhiều lần bạo hành. Nghi phạm bị giữ khẩn cấp để điều tra, còn cháu bé đang được theo dõi, hỗ trợ tâm lý và bảo vệ.

Theo báo cáo, khoảng 19 giờ 30 ngày 3-7, Công an phường Lái Thiêu tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội Facebook phản ánh một vụ hành hạ trẻ em. Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại một căn nhà ở khu phố Vĩnh Phú, phường Lái Thiêu.

Đối tượng Nguyễn Hiền Phúc. Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 12-2025, Nguyễn Hiền Phúc sống chung như vợ chồng với bà B.T.V. Bé H.B.T.D (3 tuổi), con riêng của bà V, cũng sống cùng hai người.

Theo cơ quan chức năng, trong thời gian sống chung với bà V, từ tháng 1 đến tháng 4-2026, Phúc nhiều lần đánh đập, bạo hành cháu bé.

Tối 22-4, Phúc dùng tay đánh vào mặt và cánh tay của bé, để lại nhiều vết hằn. Sau khi phát hiện con bị thương, người mẹ chụp ảnh làm bằng chứng rồi đưa con về sống cùng gia đình.

Hiện trường vụ việc do camera ghi lại. Ảnh: Công an cung cấp

Làm việc với cơ quan công an, Phúc thừa nhận hành vi. Lời khai của nghi phạm phù hợp với trình bày của người mẹ và các tài liệu, chứng cứ thu thập được. Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ và biên bản ghi nhận vụ việc để phục vụ điều tra.

Qua xác minh, Phúc từng có một tiền án, bị tuyên phạt 3 năm án treo năm 2020 về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; kết quả xét nghiệm âm tính với chất ma túy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Lái Thiêu phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM và lực lượng công an địa phương giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phúc.

Hiện hồ sơ và nghi phạm đã được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo UBND phường Lái Thiêu, sau thời gian bị bạo hành, cháu bé bị ảnh hưởng tâm lý nhưng hiện dần ổn định, sinh hoạt bình thường và chưa ghi nhận bất thường về thể chất. Người mẹ đã đưa cháu về quê chăm sóc. Thời gian tới, cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi, đánh giá sức khỏe, tâm lý và thực hiện các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ cháu bé.

BẢO KHÁNH - KIẾN VĂN