Đà Nẵng: Chuyển từ ứng phó tình huống sang chiến lược chống ngập dài hạn

Đường Nguyễn Văn Linh (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) ngập nặng vào tối 13-10-2023. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Công tác chống ngập tại khu vực trung tâm TP Đà Nẵng (cũ) và TP Tam Kỳ (cũ) thời gian qua có chuyển biến tích cực. Nhiều điểm ngập từng kéo dài nay đã giảm mức độ hoặc thoát nước nhanh hơn sau mưa lớn.

Tuy vậy, đoàn giám sát HĐND TP Đà Nẵng chỉ ra nhiều hạn chế chưa được khắc phục triệt để như tiến độ phê duyệt quy hoạch thoát nước còn chậm so với kế hoạch, một số dự án triển khai kéo dài do vướng giải phóng mặt bằng, năng lực thiết kế - thi công chưa đồng bộ và việc phối hợp giữa các đơn vị chưa thật hiệu quả.

Trong quá trình thi công cải tạo hạ tầng kỹ thuật trên các tuyến đường, một số đơn vị thi công không khơi thông, dọn dẹp xà bần... làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thoát nước của cống. Một bộ phận người dân còn xả rác xuống cống, kênh thoát nước hoặc tự ý che đậy, cải tạo làm lấp các cửa thu nước; lấn chiếm, xây dựng trái phép, xâm hại công trình thoát nước dẫn đến giảm khả năng thu nước.

Kỳ họp thứ 5 HĐND TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng diễn biến khó lường, tần suất mưa lớn kết hợp triều cường có xu hướng tăng nhanh, nhiều tiêu chuẩn thiết kế, quy chuẩn kỹ thuật thoát nước hiện hành đã lỗi thời so với thực tế biến đổi khí hậu, hệ thống thoát nước đứng trước nguy cơ không đáp ứng được yêu cầu vận hành trong tương lai gần. Sự gia tăng mật độ đô thị, bê tông hóa và thu hẹp diện tích thấm nước tự nhiên đang khiến bài toán ngập úng trở nên phức tạp hơn, thậm chí có thể kéo dài nếu thành phố không có chiến lược tổng thể, chỉ xử lý cục bộ từng điểm.

Theo đoàn giám sát, để quá trình đầu tư đạt hiệu quả, Đà Nẵng cần chuyển sang tư duy quản trị ngập đô thị mang tính hệ thống, hiện đại và thích ứng với khí hậu. Cần nghiên cứu có giải pháp quản trị, chiến lược riêng phù hợp với địa hình, điều kiện từng khu vực (như: mở thêm các tuyến thoát nước, phân chia lại các lưu vực thoát nước, đầu tư trạm bơm cưỡng bức, quy định các vùng đệm “cho phép ngập”, mở rộng hành lang thoát lũ, tăng cường và liên kết các hồ điều tiết, ứng dụng khoa học công nghệ trong việc quản lý, giám sát, vận hành hệ thống thoát nước...).

Trước mắt, đoàn giám sát đề nghị UBND TP Đà Nẵng xem xét, phê duyệt Đề án hạ tầng khu vực trung tâm, khu vực đặc biệt ưu tiên trên địa bàn thành phố ứng phó, xử lý ngập úng hiệu quả với thời tiết, mưa cực đoan.

XUÂN QUỲNH