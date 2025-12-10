Hà Nội cưỡng chế giải tỏa mặt bằng để thi công đường Vành đai 1

Ngày 10-12, lực lượng chức năng phường Láng và phường Giảng Võ, cùng các đơn vị chức năng của TP Hà Nội đã đồng loạt triển khai cưỡng chế, thu hồi đất, phục vụ giải phóng mặt bằng để thi công dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục).

Việc cưỡng chế được thực hiện đối với các tổ chức, cá nhân đang sử dụng diện tích đất đã có quyết định thu hồi nhưng không chịu bàn giao mặt bằng, nhằm thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo TP Hà Nội về mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 15-12.

Lực lượng chức năng và đại diện UBND phường Láng thông báo việc cưỡng chế giải tỏa mặt bằng để thi công đường Vành đai 1

Theo báo cáo của UBND phường Giảng Võ, trên địa bàn có tổng số 795 phương án giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án đường Vành đai 1. Ngày 21-11, phường đã hoàn thành phê duyệt toàn bộ 795/795 phương án. Đến sáng 10-12, địa phương đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân và chỉ có 1 trường hợp buộc phải cưỡng chế theo quy định. Việc cưỡng chế được tiến hành đúng trình tự pháp luật, bảo đảm an toàn cho người, tài sản, phương tiện, lực lượng tham gia và không phát sinh sự cố bất ngờ.

Khu vực cưỡng chế trên đường Đê La Thành

Trong khi đó, UBND phường Láng cho biết, trên địa bàn phường có tổng số 597 phương án thu hồi đất. Trong đó còn 357 phương án chưa bàn giao; 57 phương án chưa ban hành được quyết định thu hồi và quyết định cưỡng chế; số còn lại đã bàn giao đất.

Để đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của thành phố, UBND phường Láng đã kiến nghị UBND TP Hà Nội cho phép áp dụng quy trình rút gọn, ban hành đồng thời quyết định thu hồi đất và quyết định cưỡng chế. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng quyết định tiến hành cưỡng chế toàn bộ 357 hộ chưa bàn giao mặt bằng, trong thời gian từ ngày 10 tới 15-12.

Việc cưỡng chế được bảo đảm thực hiện theo các quy định pháp luật và bảo đảm an toàn cho người dân

Tại phường Ô Chợ Dừa, địa phương đã phê duyệt toàn bộ 591/591 phương án thu hồi đất và bố trí 292 căn hộ tái định cư cho các hộ đủ điều kiện. Hiện nay, chính quyền địa phương đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, cam kết hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 15-12.

Chính quyền phường Láng và các lực lượng chức năng ra quân thực hiện cưỡng chế giải phóng mặt bằng để thi công đường Vành đai 1

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 là dự án quan trọng của Hà Nội, góp phần giảm bớt ùn tắc giao thông nội đô và phát triển đô thị; dự án có chiều dài hơn 2,2km, được phê duyệt tháng 12-2017 và kế hoạch hoàn thành là năm 2020. Tuy nhiên, việc giải phóng mặt bằng để thi công dự án gặp nhiều khó khăn và đến nay vẫn chưa hoàn thành khiến dự án bị chậm tiến độ nhiều năm.

Khu vực cưỡng chế được bảo vệ nghiêm ngặt nhằm bảo đảm an ninh trật tự và an toàn

Mới đây, tại buổi làm việc với 3 phường: Ô Chợ Dừa, Láng và Giảng Võ, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu các địa phương và các ngành chức năng nghiêm túc, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), đảm bảo hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng xong trước ngày 15-12 và hoàn thành thông tuyến trước ngày 15-1-2026.

NGUYỄN QUỐC