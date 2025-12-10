Quốc hội quyết nghị đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500USD

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Quốc hội thông qua chiều 10-12 với 100% đại biểu (ĐB) Quốc hội có mặt tán thành.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo đó, Quốc hội quyết nghị phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đạt trên 8%/năm trong thời kỳ 2021-2030; giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10%/năm trở lên. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 8.500USD. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 28%,, và tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 30%GDP. Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt trên 55%.

Nghị quyết cũng điều chỉnh mục tiêu về tuổi thọ bình quân từ 75 lên 75,5 tuổi, phấn đấu đến năm 2030 đạt 35 giường bệnh và 19 bác sĩ trên 10.000 dân. Đến năm 2050, phấn đấu Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc, nước phát triển, thu nhập cao. Việt Nam sẽ có vị thế vững chắc và vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Về môi trường, phấn đấu nhanh nhất đạt mục tiêu giảm phát thải ròng của quốc gia về “0” vào năm 2050.

Quang cảnh hội trường Diên Hồng chiều 10-12. Ảnh: QUANG PHÚC

Nghị quyết cũng điều chỉnh lại việc phân vùng kinh tế - xã hội và nhấn mạnh vai trò của các vùng động lực. Theo đó, không gian phát triển đất nước được chia thành 6 vùng kinh tế - xã hội. Đặc biệt, nghị quyết khẳng định vai trò trung tâm vùng của các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Huế; tăng cường vai trò của đô thị là các cực tăng trưởng, dẫn dắt và nâng cao chất lượng tăng trưởng quốc gia, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026-2030. Hà Nội và TPHCM được xác định là 2 cực tăng trưởng quốc gia.

Nghị quyết đề ra các định hướng quan trọng để hình thành bộ khung hạ tầng quốc gia đồng bộ, với việc xây dựng, mở rộng các cảng hàng không quốc tế gắn với các vùng động lực; xây dựng một số đoạn đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam; sớm triển khai các tuyến đường sắt tốc độ cao Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, Hà Nội - Quảng Ninh và tuyến đường sắt TPHCM - Cần Thơ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM. Cùng với đó sẽ nâng cấp và xây dựng các cảng biển cửa ngõ có chức năng trung chuyển quốc tế, bao gồm Lạch Huyện và Cái Mép - Thị Vải, đồng thời xây dựng các cảng trung chuyển quốc tế tại Cần Giờ (TPHCM), Trần Đề (Cần Thơ)...

Nghị quyết cũng bổ sung các giải pháp để tăng cường huy động nguồn lực và cải cách thể chế, bao gồm đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tập trung tiền thu được vào đầu tư kết cấu hạ tầng trọng điểm; sử dụng hiệu quả các công cụ trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương; huy động và sử dụng nguồn lực theo phương thức đối tác công - tư (PPP) và các mô hình quản lý tiên tiến như “lãnh đạo công - quản trị tư”, “đầu tư công - quản lý tư”, “đầu tư tư - sử dụng công”…

ANH PHƯƠNG