Xã hội

Cảnh sát giao thông kịp thời cứu nam hành khách ngưng tim trên cao tốc

SGGPO

Khi đang làm nhiệm vụ trên cao tốc TPHCM - Trung Lương (đoạn qua tỉnh Tây Ninh), lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) phát hiện, kịp thời sơ cứu và hỗ trợ đưa một người đàn ông bị nhồi máu cơ tim đến bệnh viện, qua đó cứu sống nạn nhân.

Ông N.L.V được đưa đến bệnh viện trong "thời gian vàng" nên đã tạm qua cơn nguy kịch. Ảnh: CACC
Ông N.L.V được đưa đến bệnh viện trong "thời gian vàng" nên đã tạm qua cơn nguy kịch. Ảnh: CACC

Theo đó, chiều 9-12, trong lúc tuần tra trên đến Km27, cao tốc TPHCM - Trung Lương, Tổ CSGT số 5 (Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7, Cục CSGT) phát hiện một xe khách giường nằm bật tín hiệu cầu cứu khẩn cấp.

Nhanh chóng tiếp cận xe khách, lực lượng CSGT ghi nhận ông N.V.L. (69 tuổi, quê An Giang) bị nhồi máu cơ tim đột ngột với các triệu chứng ngưng thở, sùi bọt mép, cơ thể kiệt sức.

Ngay lập tức, các chiến sĩ CSGT sơ cứu ban đầu, trấn an người nhà, báo cáo chỉ huy và hỗ trợ đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Tân An (tỉnh Tây Ninh) để cấp cứu.

Theo các bác sĩ, nhờ được đưa đến bệnh viện trong "thời gian vàng", đến nay ông L. đã tạm qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được chăm sóc, theo dõi trong tình trạng ổn định. Nếu chỉ chậm vài phút nữa, ông L có nguy cơ tử vong cao.

Gia đình bệnh nhân đã bày tỏ sự biết ơn trước hành động kịp thời của lực lượng CSGT, góp phần cứu người thân qua cơn nguy kịch.

QUANG VINH

Từ khóa

Tây Ninh cao tốc TPHCM-Trung Lương CSGT cứu người nhồi máu cơ tim thời gian vàng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn