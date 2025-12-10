Cảnh sát giao thông kịp thời cứu nam hành khách ngưng tim trên cao tốc

Khi đang làm nhiệm vụ trên cao tốc TPHCM - Trung Lương (đoạn qua tỉnh Tây Ninh), lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) phát hiện, kịp thời sơ cứu và hỗ trợ đưa một người đàn ông bị nhồi máu cơ tim đến bệnh viện, qua đó cứu sống nạn nhân.

Ông N.L.V được đưa đến bệnh viện trong "thời gian vàng" nên đã tạm qua cơn nguy kịch. Ảnh: CACC

Theo đó, chiều 9-12, trong lúc tuần tra trên đến Km27, cao tốc TPHCM - Trung Lương, Tổ CSGT số 5 (Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7, Cục CSGT) phát hiện một xe khách giường nằm bật tín hiệu cầu cứu khẩn cấp.

Nhanh chóng tiếp cận xe khách, lực lượng CSGT ghi nhận ông N.V.L. (69 tuổi, quê An Giang) bị nhồi máu cơ tim đột ngột với các triệu chứng ngưng thở, sùi bọt mép, cơ thể kiệt sức.

Ngay lập tức, các chiến sĩ CSGT sơ cứu ban đầu, trấn an người nhà, báo cáo chỉ huy và hỗ trợ đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Tân An (tỉnh Tây Ninh) để cấp cứu.

Theo các bác sĩ, nhờ được đưa đến bệnh viện trong "thời gian vàng", đến nay ông L. đã tạm qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được chăm sóc, theo dõi trong tình trạng ổn định. Nếu chỉ chậm vài phút nữa, ông L có nguy cơ tử vong cao.

Gia đình bệnh nhân đã bày tỏ sự biết ơn trước hành động kịp thời của lực lượng CSGT, góp phần cứu người thân qua cơn nguy kịch.

QUANG VINH