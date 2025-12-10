Nhiều loại công trình được miễn giấy phép xây dựng ngay từ ngày 1-1-2026

Chiều 10-12, Luật Xây dựng (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua với 437 đại biểu (ĐB) tán thành, chiếm 92,39% tổng số ĐB.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo trước khi Quốc hội biểu quyết. Ảnh: QUANG PHÚC

Luật Xây dựng (sửa đổi) gồm 8 chương với 95 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026, song một số điều khoản sẽ có hiệu lực thi hành sớm hơn, từ ngày 1-1-2026.

Đáng lưu ý, luật mở rộng đối tượng miễn giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng, gồm nhà ở riêng lẻ ở nông thôn; các công trình thuộc dự án đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và đã được phê duyệt. Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn xây dựng dưới 500m2 (không thuộc các khu vực quy hoạch đặc biệt) cũng được miễn giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, đối với các công trình được miễn giấy phép xây dựng, chủ đầu tư vẫn cần gửi thông báo khởi công xây dựng đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương để quản lý. Đây chính là nội dung có hiệu lực sớm, từ ngày 1-1-2026.

Bên cạnh đó, việc cấp giấy phép xây dựng sẽ được đơn giản hóa thủ tục, thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; giảm tối thiểu 30% thời gian/chi phí so với hiện hành.

Hội trường Diên Hồng chiều 10-12. Ảnh: QUANG PHÚC

Nhằm ngăn ngừa tình trạng lợi dụng sự thông thoáng của pháp luật, luật cũng quy định rõ phương thức kiểm tra xác suất toàn bộ để đảm bảo an toàn công trình, tránh rủi ro khi công trình đã hoàn thành mới phát hiện sai phạm.

Việc quản lý trật tự xây dựng được quy định là phải thực hiện từ khi tiếp nhận thông báo khởi công, khởi công xây dựng cho đến khi công trình được nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời khi phát sinh vi phạm.

Đối với các công trình có nguy cơ cao, chủ đầu tư phải lắp đặt biển báo và thiết bị giám sát công trình tại công trường xây dựng ngay từ khi chuẩn bị xây dựng.

ANH PHƯƠNG