Xâm nhập mặn tăng cao ở ĐBSCL trong các ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 21 đến 30-4, xâm nhập mặn tại ĐBSCL dao động ở mức cao trong những ngày đầu tuần, sau đó giảm dần về cuối tuần.

Cống Rạch Mọp lớn nhất TP Cần Thơ được đưa vào vận hành nhằm ứng phó xâm nhập mặn từ sông Hậu

Nguyên nhân do nguồn nước từ thượng nguồn sông Mê Công biến đổi chậm, trong đó mực nước khu vực thượng lưu thấp hơn trung bình nhiều năm 0,1-1m, khu vực trung và hạ lưu cao hơn từ 0,05-0,75m. Mực nước sông Tiền, sông Hậu dao động theo triều. Triều cường duy trì ở mức cao trong kỳ dự báo. Thời tiết khu vực Tây Nam bộ phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi cao hơn, ảnh hưởng đến cân bằng mặn - ngọt. Tại trạm Vũng Tàu, từ ngày 20 đến 24-4, đỉnh triều có xu hướng giảm, sau đó tăng trở lại.

Tuy nhiên, độ mặn cao nhất tại các trạm trong cùng kỳ dự báo năm nay nhìn chung thấp hơn mức cao nhất trong tháng 4-2025. Riêng một số trạm thuộc tỉnh An Giang có thể có độ mặn cao hơn cùng kỳ năm trước.

Theo dự báo, chiều sâu ranh mặn 4‰ tại các cửa sông chính có xu hướng lấn sâu hơn so với giai đoạn trước. Cụ thể, sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây: 55-62km; các sông Cửa Tiểu, Cửa Đại: 35-45km; sông Hàm Luông: 35-42km; sông Cổ Chiên và sông Hậu: 35-45km; sông Cái Lớn: 35-42km.

Trong đó, những ngày có mức xâm nhập mặn tăng cao là từ ngày 21 đến 23-4. Sau thời gian này, cường độ xâm nhập mặn giảm dần, tuy nhiên vẫn cần theo dõi diễn biến nguồn nước thượng nguồn sông Mê Công và triều cường.

Theo đánh giá của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, xâm nhập mặn trong mùa khô 2025-2026 ở ĐBSCL ở mức thấp hơn mùa khô 2024-2025 và trung bình nhiều năm.

PHÚC HẬU