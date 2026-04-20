Phát hiện nhiều vi phạm trong quản lý, cấp phép khoáng sản ở Phú Thọ

Ngày 20-4, Thanh tra Chính phủ đã có thông báo kết luận thanh tra về công tác quản lý thăm dò, khảo sát, quy hoạch, cấp phép, khai thác, vận chuyển đối với các mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Theo thông báo kết luận thanh tra, tỉnh Phú Thọ (trước khi hợp nhất với tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc) có hơn 300 điểm mỏ và điểm khoáng sản các loại. Trong thời kỳ thanh tra, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực khoáng sản; thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản với 31 điểm mỏ, thu về ngân sách hơn 887 tỷ đồng.

Theo cơ quan thanh tra, năm 2019, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản nhưng không trình HĐND tỉnh thông qua trước khi phê duyệt. Có 18 khu vực được bổ sung vào quy hoạch chưa đảm bảo đầy đủ căn cứ theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010. Một số mỏ khoáng sản chưa được cập nhật vào bản đồ phương án thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Quá trình thanh tra còn xác định, UBND tỉnh Phú Thọ chưa tổ chức công khai các nội dung điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; chưa thực hiện việc công bố tại trụ sở cơ quan lập quy hoạch đối với các khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản.

Thông báo kết luận thanh tra còn chỉ ra, trong nội dung đấu giá quyền khai thác khoáng sản, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Công ty cổ phần Hàng không Nội Bài (mỏ cát lòng sông Hồng, thuộc phường Minh Nông). Tuy nhiên, qua thanh tra phát hiện, doanh nghiệp trúng đấu giá không nộp tiền sau khi trúng đấu giá. Mặc dù vậy, UBND tỉnh Phú Thọ cũng không xử lý, không hủy kết quả trúng đấu giá mà vẫn thực hiện cấp phép cho doanh nghiệp trên.

Thông báo kết luận thanh tra nêu rõ, việc lựa chọn tổ chức thăm dò tại một số mỏ cát trên địa bàn không đúng quy định khi chủ yếu dựa trên văn bản đề nghị của doanh nghiệp, không thực hiện công khai lựa chọn tổ chức thực hiện thăm dò.

Trong khi đó, đối với nội dung quản lý đất đai, cơ quan thanh tra làm rõ 16 điểm mỏ trên địa bàn chưa được giao đất, cho thuê đất, nhưng đã tiến hành khai thác. Thậm chí có trường hợp cơ quan chức năng bàn giao đất trên thực địa khi chưa ký hợp đồng thuê đất…

Đến thời điểm thanh tra còn hơn 45,4 tỷ đồng từ 43 doanh nghiệp khai thác mỏ chưa được thu nộp vào ngân sách nhà nước. Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan; xem xét xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.

ĐỖ TRUNG