Nam bộ có khả năng nắng nóng diện rộng trong ngày 23 và 24-4

Từ ngày 21 đến 22-4, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện nắng nóng, có nơi trên 38 độ C. Nam bộ có khả năng nắng nóng diện rộng từ ngày 23 đến 24-4.

Chiều 20-4, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày 20-4, khu vực Tây Bắc bộ và phía Tây của khu vực từ TP Huế đến tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to.

Lượng mưa từ 19 giờ ngày 19-4 đến 17 giờ ngày 20-4, nguồn: Vrain

Địa phương Trạm Lượng mưa (mm) Lào Cai Xà Hồ 39,2 Điện Biên Nà Tấu 63,6 Lai Châu Huội Quảng 22 Sơn La Mường Trai 66,8 Phú Thọ Cự Thắng 2 12,6 Thanh Hóa Tén Tằn (Mường Lát) 16,2 Nghệ An Luân Mai 17,6 Quảng Trị A Bung 55 TP Huế Nhâm (A Lưới) 56,2 TP Đà Nẵng Trà Leng 29,8 Quảng Ngãi Mường Hoong (Đăk Glei) 23 Lâm Đồng Tân Rai 26 Đồng Nai Lộc Thành 49 An Giang Cửa Cạn 11

Cơ quan khí tượng dự báo, tối và đêm 20-4, khu vực Đông Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông cục bộ, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm. Cùng thời điểm, phía Tây của khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, bên cạnh những khu vực mưa dông, một số khu vực vẫn xảy ra nắng nóng. Trong đó, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có nhiệt độ trưa 20-4 phổ biến 30-33 độ C. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, nắng nóng đang có xu hướng gia tăng trở lại tại nhiều khu vực trong vòng 2-3 ngày tới.

Ngày 21-4, khu vực vùng núi từ Nghệ An đến TP Huế có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm thấp nhất phổ biến 50-55%. Nam bộ có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Ngày 22-4, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm thấp nhất phổ biến 45-50%. Khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm thấp nhất phổ biến 55-60%.

Đồng thời, các khu vực Tây Bắc bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ tiếp tục có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk duy trì nắng nóng đến hết ngày 23-4. Từ ngày 23 đến 24-4, Nam bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng.

PHÚC VĂN