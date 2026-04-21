Chung cư đông dân nhất Hà Nội “dậy sóng”

Hơn 10 năm sinh sống trong tình trạng bức xúc vì chưa có “sổ hồng”, gần đây, cư dân tại chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội) - chung cư có mật độ dân số đông nhất ở Hà Nội - không khỏi hoang mang bởi tờ “phiếu thu thập thông tin” được phát đến từng căn hộ. Trong phiếu có nội dung khiến người dân cảm thấy quyền lợi chính đáng của mình đang bị “đặt lên bàn cân” một cách khó lý giải.

Một tờ phiếu, nhiều nỗi lo

Ngày cuối tuần, tại các tòa nhà HH1, HH2, HH3, HH4 trong chung cư HH Linh Đàm, nhiều người dân tụ tập dưới sân chung cư để bàn tán, trao đổi về tờ phiếu khảo sát được phát tới các hộ dân nhằm thu thập thông tin liên quan đến việc xử lý sai phạm của chủ đầu tư là doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên và Công ty cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Bemes. Trong nội dung phiếu khảo sát ghi nhận nguyện vọng của cư dân, với 2 phương án chính gồm: trả lại căn hộ để nhận lại tiền hoặc nhận căn hộ khác có giá trị tương đương tại Khu đô thị Thanh Hà; đồng thời cho phép cư dân đề xuất ý kiến khác.

Khu chung cư HH Linh Đàm được đưa vào sử dụng hơn 10 năm, nhưng cư dân vẫn chưa có “sổ hồng”

Dù nội dung của tờ phiếu khảo sát đơn giản nhưng đang khiến cư dân nơi đây rất hoang mang. Anh Nguyễn Văn Nam, một cư dân sinh sống tại tòa nhà HH2 từ những ngày đầu bàn giao, bày tỏ: “ Gần 10 năm trước, gia đình tôi bỏ ra khoảng 1 tỷ đồng để mua căn hộ 50m2 ở đây. Bây giờ, nếu nhận lại đúng số tiền ấy, kể cả có tính trượt giá thì chúng tôi cũng không mua nổi một căn nhà ở xã hội ở xa trung tâm chứ đừng nói là ở trung tâm Hà Nội. Còn phương án chuyển sang Khu đô thị Thanh Hà? Chúng tôi đã mất 10 năm chờ đợi pháp lý ở đây, giờ lại chuyển sang một dự án cũng đang có vướng mắc thì khác nào tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa?”.

Sự bất an của anh Nam cũng là tâm trạng chung của rất nhiều cư dân tại chung cư HH Linh Đàm. “Gia đình tôi ở đây cũng 7-8 năm, con cái học hành ổn định. Giờ tự nhiên hỏi có chuyển đi không, tôi thực sự hoang mang, không rõ chủ trương là gì, cũng không thấy nói rõ ai đứng ra chịu trách nhiệm”, chị Lê Thu Hiền (33 tuổi, một cư dân tại tòa nhà HH1) chia sẻ.

Xử lý dứt điểm các vướng mắc

Nhiều cư dân tại chung cư HH Linh Đàm cho biết, họ nhận phiếu khảo sát từ bảo vệ tòa nhà hoặc tổ dân phố mà chưa có thông báo chính thức từ cơ quan chức năng. Về lý thuyết, phiếu khảo sát chỉ mang tính ghi nhận nguyện vọng; nhưng thực tế, nội dung lại đưa ra các điều kiện, phương án ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi cốt lõi của cư dân.

Nhiều cư dân cho rằng, phương án “trả nhà - nhận tiền” là không hợp lý, cư dân sẽ phải chịu thiệt hại nặng nề bởi giá căn hộ tại chung cư HH Linh Đàm đã tăng nhiều so với thời điểm mua ban đầu. Nếu nhận lại tiền theo giá cũ hoặc có cộng lãi, cư dân vẫn gần như không thể mua được căn hộ tương đương trong khu vực. Phương án “đền bù bằng căn hộ” cũng không thuyết phục, vì Khu đô thị Thanh Hà cách Linh Đàm hơn 10km, đồng nghĩa với việc cuộc sống của nhiều gia đình bị đảo lộn. “Chuyển đi là bắt đầu lại từ đầu, không phải ai cũng có thể làm được điều đó. Tất cả cư dân đều mong muốn được tiếp tục sinh sống tại chính căn hộ đã gắn bó và các cơ quan chức năng sớm cấp “sổ hồng” cho chúng tôi”, chị Lê Thị Hương (46 tuổi, cư dân ở tòa HH1) nói.

Khu chung cư HH Linh Đàm được đưa vào sử dụng từ năm 2015, hiện có khoảng 40.000 cư dân sinh sống nhưng vẫn chưa được cấp “sổ hồng” do chủ đầu tư có nhiều sai phạm. Theo kết luận của Thanh tra TP Hà Nội, dự án HH Linh Đàm được phê duyệt quy hoạch tối đa cao 27 tầng nhưng chủ đầu tư đã xây dựng vượt tầng so với giấy phép. Đồng thời, dự án còn nhiều vi phạm khác như: chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý về đất đai, chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Trước sự lo lắng của cư dân, đại diện Ban Quản lý chung cư HH Linh Đàm cho biết, việc phát phiếu khảo sát được thực hiện theo chỉ đạo của cơ quan chức năng nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để tìm hướng xử lý dứt điểm những tồn tại kéo dài. Ban quản lý chỉ là đơn vị phối hợp triển khai việc phát và thu nhận phiếu.

Trong khi đó, ông Tạ Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, thông tin, việc phát phiếu thu thập thông tin do cơ quan chức năng của Công an TP Hà Nội triển khai và chính quyền địa phương có trách nhiệm phối hợp thực hiện. Trong phiếu khảo sát, ngoài 2 phương án nêu trên thì cư dân có quyền ghi trực tiếp các nguyện vọng, đề xuất cụ thể khác. Dự kiến đến cuối tháng 4, chính quyền địa phương sẽ thu hồi các phiếu thu thập thông tin để tổng hợp và bàn giao lại cho cơ quan chức năng.

“Chính quyền luôn bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Sau khi thu thập dữ liệu, địa phương sẽ phối hợp với cơ quan chức năng báo cáo lên cấp có thẩm quyền để xem xét, xử lý dứt điểm những bất cập ở dự án này, vì thế người dân không nên quá lo lắng”, đại diện UBND phường Hoàng Liệt cho hay.

MINH KHANG