Nắng nóng khiến xâm nhập mặn gia tăng cục bộ tại ĐBSCL

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia vừa có báo cáo về tình hình hạn mặn phát triển ở ĐBSCL từ ngày 10 đến 20-3 và dự báo - cảnh báo xu thế từ ngày 21 đến 31-3.

Trạm đo mặn tự động tại ĐBSCL. Ảnh: T.G

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 21 đến 31-3 khu vực Nam bộ tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-33 độ C, có nơi cao hơn.

Mực nước trên hệ thống sông Mê Công biến đổi chậm, cao hơn trung bình nhiều năm trong giai đoạn 2012-2024 từ 0,1–1m. Trên sông Tiền và sông Hậu, mực nước dao động theo triều và có xu hướng tăng dần. Quan trắc tại một số trạm trong 10 ngày qua cho thấy độ mặn biến động mạnh theo khu vực, đạt mức cao tại các cửa sông lớn như Sông Đốc 29,8 g/l, Gành Hào 25,4 g/l, Hàm Luông 23,2 g/l, Cửa Tiểu và Cửa Đại trên 14–18 g/l.

Tại Tây Nam bộ, xâm nhập mặn đang có xu thế tăng dần, tuy nhiên độ mặn hiện tại nhìn chung vẫn thấp hơn mức cực đại cùng kỳ tháng 3-2025.

Chiều sâu ranh mặn 4‰ tại các cửa sông chính tiếp tục xâm nhập vào nội đồng. Cụ thể tại sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây 50-57km, sông Cửa Tiểu và Cửa Đại 35-42km, sông Hàm Luông 45-52km, sông Cổ Chiên 40-44km, sông Hậu 35-42km, sông Cái Lớn 30-35km.

Cơ quan khí tượng - thủy văn dự báo từ ngày 21 đến 31-3, khu vực Tây Nam bộ tiếp tục có nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C. Mực nước trên hệ thống sông Mê Công duy trì ở mức cao hơn trung bình nhiều năm 0,2-1,5m. Trên sông Tiền và sông Hậu, mực nước dao động theo triều, cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,15-0,3m.

Mực nước triều tại trạm Vũng Tàu dao động trong khoảng 3,8-3,9m và trạm Rạch Giá ở mức 0,5-0,7m. Xâm nhập mặn sẽ tăng cao trong những ngày tới, sau đó giảm dần. Một số thời điểm xuất hiện đỉnh mặn cao tại các cửa sông Cửu Long và hệ thống sông Vàm Cỏ, Cái Lớn.

Các đợt xâm nhập mặn cao có khả năng tập trung vào các ngày 21 đến 25-3 và 30-3 đến 4-4. Tình hình xâm nhập mặn phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mê Công và diễn biến triều cường, còn nhiều biến động trong thời gian tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đề nghị các địa phương vùng ĐBSCL chủ động tích trữ nước ngọt trong thời kỳ triều thấp, phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt dân sinh.

Về dài hạn, xu thế chung trong mùa khô 2025-2026, xâm nhập mặn tại ĐBSCL ở mức thấp hơn mùa khô 2024-2025 và trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, một số đợt mặn tăng cao vẫn có thể xuất hiện cục bộ trong tháng 3 và tháng 4.

PHÚC HẬU