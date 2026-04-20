Tạo không gian an toàn để cán bộ dám dấn thân vì dân, vì nước

Chiều 20-4, thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, nhiều vấn đề xã hội được dư luận quan tâm đã được đại biểu (ĐB) Quốc hội đưa ra bàn luận.

Người học "nặng gánh" vì liên kết học thêm

Quan tâm đến vấn đề giáo dục, ĐB Nguyễn Thị Thủy (Thái Nguyên) đánh giá, giai đoạn vừa qua, bên cạnh những thành tựu to lớn của ngành giáo dục trong việc triển khai chủ trương cải cách giáo dục của Đảng và Nhà nước thì việc liên kết dạy học trong trường công lập còn để xảy ra nhiều bức xúc.

Theo ĐB, nhiều phụ huynh chia sẻ, Nhà nước đã miễn học phí phổ thông, hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh, nhưng lại phải “nặng gánh” ở khoản đóng góp cho chương trình học liên kết. Thực tế, việc tổ chức chương trình học liên kết đã và đang diễn ra tại nhiều địa phương. Các trường tổ chức ký hợp đồng liên kết với các công ty để dạy những môn bổ trợ như tiếng Anh nâng cao, tin học quốc tế, AI, kỹ năng sống… Dù nhu cầu của người học là có thật, song việc tổ chức dày đặc các chương trình liên kết dẫn đến chồng chéo về nội dung, trong khi chất lượng học của các chương trình này chưa có kiểm định, đánh giá. Nhiều phụ huynh bức xúc vì trường xếp chương trình học liên kết xen kẽ với giờ học chính khóa, bất đắc dĩ phụ huynh phải cho con tham gia.

Từ các dẫn chứng thực tế, ĐB kiến nghị nghiêm cấm việc xếp chương trình học liên kết xen kẽ với giờ học chính khóa. Nếu vẫn tiếp tục duy trì việc học liên kết thì phải bảo đảm tính chất của trường công, công khai minh bạch về tài chính và chia sẻ chi phí với phụ huynh.

Về lâu dài, ĐB kiến nghị Bộ GD-ĐT cần có kế hoạch đào tạo, tuyển dụng, bồi dưỡng và điều phối giáo viên ở trong vùng, địa phương để đáp ứng việc dạy các môn học, tránh việc liên kết học thêm.

Đầu tư cho nông nghiệp làm trụ đỡ

ĐB Dương Khắc Mai (Lâm Đồng) cho rằng, trước tình hình thế giới có nhiều biến động, Việt Nam với nền kinh tế có độ mở cao, để tăng trưởng kinh tế 2 con số, đạt các mục tiêu đề ra trong kế hoạch 5 năm 2026-2030, trước hết cần quan tâm đến đầu tư cho sản xuất nông nghiệp. Nông nghiệp là trụ đỡ cho kinh tế - xã hội trong những giai đoạn khó khăn nhất. Do đó, cần tiếp tục tăng mạnh vốn đầu tư của ngân sách phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Bên cạnh đó, theo ĐB Dương Khắc Mai, cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là các ngành công nghiệp mới, công nghệ cao để bảo đảm sự phát triển đột phá về năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. ĐB nhấn mạnh, một quốc gia muốn thịnh vượng, phát triển bền vững không có cách nào khác là phải tăng năng suất lao động. Yếu tố quan trọng để tăng năng suất lao động là nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao, phù hợp.

Có cơ chế bảo vệ cán bộ

Theo ĐB Tô Ái Vang (TP Cần Thơ), trước yêu cầu của sự phát triển, đòi hỏi Chính phủ phải đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân trách nhiệm. Tuy nhiên, nếu không có cơ chế bảo vệ thì cán bộ địa phương, thậm chí là cán bộ Trung ương sẽ không dám làm, không dám quyết... dẫn đến chậm trễ so với yêu cầu bứt phá, hướng đến mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

ĐB cho rằng, việc bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo mới chỉ dừng ở chủ trương, quy định nội bộ mà chưa được thể chế hóa đầy đủ thành luật, nên còn thiếu vùng an toàn pháp lý cho công cuộc đổi mới vì lợi ích chung.

ĐB Tô Ái Vang kiến nghị Chính phủ sớm rà soát và trình Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, tích hợp quy định trong Nghị định số 73/2023/NĐ-CP của Chính phủ (quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung), thống nhất với các nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức, viên chức hiện nay.

“Đây không phải là dung túng cho sai phạm mà là tạo không gian an toàn để cán bộ dám dấn thân vì dân, vì nước", ĐB phát biểu.

