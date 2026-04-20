Hình thành đội ngũ luật sư chuyên nghiệp để bảo vệ lợi ích của Nhà nước

Sáng nay 20-4, Quốc hội bước vào đợt 2 của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Theo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình Quốc hội trong khuôn khổ phiên họp, việc thí điểm chế định luật sư công nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về hoàn thiện các thiết chế giải quyết tranh chấp ngoài tòa án và đặc biệt là thực hiện Kết luận số 23-KL/TW ngày 7-4-2026 của Bộ Chính trị về việc thí điểm chế định luật sư công tại một số bộ, ngành và địa phương.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công, sáng 20-4.

Ông Hoàng Thanh Tùng lý giải, hiện nay, khu vực nhà nước đang đối mặt với nhiều bất cập như: tỷ lệ giải quyết án hành chính còn hạn chế, các vụ kiện đầu tư và thương mại quốc tế ngày càng phức tạp, và sự thiếu hụt luật sư chuyên sâu dẫn đến rủi ro pháp lý trong các hợp đồng quốc tế. Do đó, cần hình thành đội ngũ luật sư chuyên nghiệp trong khu vực nhà nước để bảo vệ lợi ích của Nhà nước và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

Theo dự thảo nghị quyết, chế định luật sư công được thực hiện tại 8 bộ và 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trong đó có Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Đồng Nai...). Thời gian thí điểm từ ngày 1-10-2026 đến hết ngày 30-9-2028.

Về đối tượng và tiêu chuẩn, luật sư công là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan quân đội/công an hoặc người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

“Họ phải đáp ứng đồng thời tiêu chuẩn của cán bộ/công chức và tiêu chuẩn hành nghề luật sư, đồng thời có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật”, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng nêu rõ. Đội ngũ này sẽ đảm nhận công việc tư vấn pháp lý, đại diện và tham gia tố tụng trong các vụ kiện trong nước và quốc tế; tư vấn cho các dự án kinh tế - xã hội và giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp.

Về quyền và nghĩa vụ, luật sư công được hưởng các quyền của công chức/sĩ quan và quyền của luật sư; được miễn trừ trách nhiệm nếu thực hiện đúng quy trình và không tư lợi, dù có xảy ra thiệt hại. Tuy nhiên, họ bị nghiêm cấm cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng ngoài khu vực nhà nước.

Ngoài tiền lương, luật sư công được hưởng hỗ trợ hàng tháng và bồi dưỡng theo vụ, việc (0,5 lần mức lương cơ sở cho mỗi buổi làm việc). Về thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề, dự thảo quy định Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, cơ quan thẩm tra cơ bản đồng tình quy định như dự thảo. Tuy nhiên, có ý kiến thẩm tra đề nghị phân cấp cho chủ tịch UBND cấp tỉnh đối với luật sư công ở địa phương để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Về việc thuê dịch vụ pháp lý bên ngoài, đa số ý kiến thẩm tra đề nghị bỏ quy định về hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt khi thuê tổ chức hành nghề luật sư bên ngoài, vì cho rằng nội dung này không thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị quyết. Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị không áp dụng chế độ hỗ trợ hàng tháng và bồi dưỡng vụ, việc đối với luật sư công là người làm việc tại doanh nghiệp nhà nước.

Về thời gian thí điểm, trong khi dự thảo ấn định kết thúc vào tháng 9-2028, có ý kiến thẩm tra đề nghị kéo dài đến hết năm 2028 hoặc kéo dài 3-5 năm để có đủ cơ sở đánh giá hiệu quả thực tế.

