TPHCM chủ động ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn

UBND TPHCM yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, chính quyền địa phương và các đơn vị quản lý thủy lợi khẩn trương triển khai các giải pháp chủ động ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn.

Ngày 20-3, UBND TPHCM ban hành văn bản số 2147/UBND-ĐT về triển khai các giải pháp ứng phó hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2026.

Hệ thống thủy lợi chủ động ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô. Ảnh: QUỐC HÙNG

Khu vực Đông Nam bộ có khả năng xảy ra thiếu nước cục bộ trong các tháng 3 và 4-2026, trong khi xâm nhập mặn tại khu vực hạ du có xu hướng gia tăng.

UBND TPHCM yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, chính quyền địa phương và các đơn vị quản lý thủy lợi khẩn trương triển khai các giải pháp. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến khí tượng thủy văn, kịp thời cảnh báo tình hình hạn hán, xâm nhập mặn để người dân và các đơn vị chủ động ứng phó.

Ngành nông nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp với nguồn nước, đảm bảo cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất; phối hợp với các đơn vị liên quan vận hành hồ Dầu Tiếng, hồ Trị An hợp lý nhằm bổ sung nguồn nước, đẩy mặn, giữ ngọt cho khu vực hạ du. Đồng thời khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn, nâng cấp hệ thống thủy lợi, công trình ngăn mặn.

UBND các phường, xã, đặc khu được giao tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động tích trữ nước, sử dụng nước tiết kiệm; đồng thời rà soát các khu vực có nguy cơ thiếu nước để có giải pháp phù hợp, nhất là đối với cây trồng có giá trị kinh tế cao. Công tác nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, lắp đặt trạm bơm lấy nước ngọt cũng cần được đẩy mạnh.

Các đơn vị quản lý thủy lợi tổ chức vận hành hệ thống công trình hợp lý, tăng cường trữ nước khi điều kiện cho phép, đảm bảo cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất trong suốt mùa khô. Đồng thời phối hợp điều tiết nguồn nước phục vụ các nhà máy cấp nước, trong đó có nhà máy nước Tân Hiệp.

* Cùng ngày, UBND TPHCM ban hành văn bản số 2145/UBND-ĐT về việc đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai trước mùa mưa lũ năm 2026. UBND yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ, triều cường và sạt lở.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm triển khai và hoàn thành các công trình thủy lợi, đê kè, phòng chống thiên tai. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, bảo trì, sửa chữa định kỳ các công trình, đặc biệt là các tuyến đê bao, hồ chứa, kè xung yếu; chủ động kiểm soát triều cường, chống ngập úng và sạt lở, bảo vệ an toàn khu dân cư.

Sở này cũng có trách nhiệm rà soát, đánh giá các khu vực có nguy cơ cao như sông, kênh rạch bị bồi lắng, hệ thống thoát nước xuống cấp, các điểm có nguy cơ sạt lở để kịp thời đề xuất giải pháp xử lý.

Các đơn vị quản lý công trình thủy lợi phải thực hiện nghiêm quy định về an toàn đập, hồ chứa; tổ chức trực ban, theo dõi vận hành, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện để ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Sở Tài chính sắp xếp thứ tự ưu tiên và cân đối bố trí vốn đầu tư công trung hạn cho các công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai.

Sở Xây dựng chỉ đạo duy tu, bảo trì hệ thống thoát nước, trạm bơm, cống kiểm soát triều nhằm đảm bảo vận hành hiệu quả, phục vụ chống ngập khu vực nội thành; rà soát tiến độ các dự án chống sạt lở, đặc biệt tại bán đảo Thanh Đa và các tuyến kè xuống cấp.

Các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công trình đã được phê duyệt, bảo đảm hoàn thành sớm.

UBND các phường, xã, đặc khu được giao tăng cường kiểm tra các vị trí xung yếu, chủ động phương án ứng phó, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư để xử lý sự cố bờ bao, đê điều.

UBND TPHCM yêu cầu các doanh nghiệp và đơn vị quản lý công trình phải tăng cường kiểm tra, theo dõi, sửa chữa các hạng mục xuống cấp; thực hiện nghiêm quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa, đảm bảo khả năng vận hành an toàn trong mùa mưa lũ.

QUỐC HÙNG