TPHCM: Thống nhất quy trình, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri

Chiều 20-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị tập huấn công tác tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thành phố. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 168 điểm cầu xã, phường, đặc khu.

Hội nghị lắng nghe hướng dẫn công tác chuẩn bị tiếp xúc cử tri

Buổi tập huấn nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng, quy trình tổ chức tiếp xúc cử tri cho đội ngũ cán bộ Mặt trận, cán bộ tham mưu; đồng thời thống nhất phương pháp thực hiện, bảo đảm việc tiếp xúc cử tri đúng quy định pháp luật, dân chủ, thiết thực, hiệu quả. Qua đó, kịp thời nắm bắt, tổng hợp, phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Theo hướng dẫn, công tác tổ chức tiếp xúc cử tri được thực hiện theo quy trình gồm: chuẩn bị hội nghị; tổ chức tiếp xúc cử tri; tổng hợp kiến nghị của cử tri; giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã nơi tổ chức hội nghị giữ vai trò chủ trì, phối hợp với HĐND, UBND cùng cấp và các cơ quan liên quan để tuyên truyền, thông báo kế hoạch tiếp xúc cử tri, mời cử tri tham dự, chuẩn bị cơ sở vật chất và bảo đảm an ninh trật tự.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn dự hội nghị tại điểm cầu trực tiếp

Trao đổi tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng làm rõ thêm một số nội dung hướng dẫn, đồng thời giải đáp thắc mắc, kiến nghị của các địa phương. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh yêu cầu tổng hợp, phân loại ý kiến cử tri.

Theo đó, những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã thì cấp xã chủ động xem xét, giải quyết. Đối với các nội dung mà tại buổi tiếp xúc, đại biểu hoặc đại diện sở, ngành chuyên môn đã trực tiếp trả lời thỏa đáng thì không tiếp tục tổng hợp vào danh sách kiến nghị gửi về thành phố.

Tuy nhiên, với những nội dung mới được trả lời bước đầu, hoặc mới được ghi nhận và thông báo sẽ tiếp tục xem xét, giải quyết theo tiến độ, cấp xã vẫn phải tiếp tục tổng hợp để theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đến cùng.

Đối với các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố, HĐND và MTTQ sẽ phối hợp thống nhất biểu mẫu chung để các địa phương tổng hợp theo từng lĩnh vực. Phó Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị các địa phương rà soát, phân loại ý kiến đúng nội dung, đúng thẩm quyền để nâng cao hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 168 điểm cầu địa phương

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn thống nhất với các nội dung hướng dẫn của Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng. Đồng chí nhấn mạnh, để nâng cao chất lượng công tác tổ chức tiếp xúc cử tri, cần thực hiện đồng bộ từ khâu chuẩn bị, tổ chức hội nghị đến tổng hợp ý kiến, kiến nghị, đặc biệt là giám sát quá trình giải quyết sau tiếp xúc.

Theo đồng chí Phạm Minh Tuấn, để có ý kiến cử tri chất lượng, cử tri cần được thông tin sớm về chương trình nghị sự của Quốc hội và HĐND các cấp. Trên cơ sở đó, MTTQ thành phố sẽ phối hợp chuyển thông tin sớm về cơ sở để Mặt trận các phường, xã, đặc khu chủ động chuẩn bị tốt cho các buổi tiếp xúc. Đồng chí cũng khuyến khích các địa phương nghiên cứu ứng dụng phần mềm để theo dõi việc giải quyết kiến nghị của cử tri; đồng thời đề xuất tăng cường tập huấn kỹ năng lắng nghe, đối thoại, tổng hợp vấn đề cho đại biểu HĐND các cấp.

THU HOÀI