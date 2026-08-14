AI phải hỗ trợ nhà báo, không thay thế vai trò con người

Sáng 14-8, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hiệp hội các Nhà xuất bản tin tức thế giới (WAN-IFRA) tổ chức Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026

Đây là lần đầu tiên diễn đàn quốc tế về AI của WAN-IFRA được tổ chức tại Việt Nam, quy tụ hơn 200 đại biểu là lãnh đạo cơ quan quản lý, cơ quan báo chí, nhà nghiên cứu, chuyên gia và diễn giả về AI đến từ Mỹ, châu Âu, ASEAN và Việt Nam.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, phát biểu khai mạc. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Phát biểu khai mạc, ông Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đặt vấn đề: “Trong kỷ nguyên AI, chúng ta muốn báo chí sẽ trở thành như thế nào?”.

Theo ông Lê Quốc Minh, mục tiêu không phải xây dựng một nền báo chí vận hành bởi máy móc, mà là nền báo chí trong đó con người sử dụng hiệu quả công nghệ để nâng cao năng lực và tạo ra giá trị lớn hơn cho công chúng. AI có thể hỗ trợ nhà báo nghiên cứu, phân tích, kể chuyện sáng tạo hơn và giúp tòa soạn vận hành hiệu quả, nhưng vẫn phải giữ bản sắc và trách nhiệm xã hội.

Ông Lê Quốc Minh trình bày tham luận tại phiên thảo luận “Tầm nhìn chiến lược về AI”. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu phát triển của báo chí hiện đại. Mục tiêu cuối cùng không phải đưa thêm công cụ mới vào tòa soạn, mà là nâng cao chất lượng báo chí và phục vụ công chúng tốt hơn.

“Trong một thế giới quá nhiều thông tin, báo chí phải là nơi tìm kiếm sự thật, kiểm chứng sự thật và để công chúng đặt niềm tin”, ông Lê Quốc Minh nói.

Ông Lee Kah Whye, Giám đốc khu vực châu Á của WAN-IFRA phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Ông Lee Kah Whye, Giám đốc khu vực châu Á của WAN-IFRA, cho biết Hà Nội là điểm đến tiếp theo trong chuỗi diễn đàn AI của WAN-IFRA, sau Jakarta (Indonesia) và Colombo (Sri Lanka). Việc tổ chức diễn đàn tại nhiều quốc gia nhằm đưa các xu hướng AI mới đến gần hơn với cộng đồng báo chí và tạo điều kiện để các tòa soạn chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.

Ông Ezra Eeman, chuyên gia AI, Giám đốc Chiến lược và đổi mới sáng tạo của NPO (Hà Lan) phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Tại diễn đàn, nhiều mô hình ứng dụng AI trong báo chí được giới thiệu. Các phiên thảo luận tập trung vào AI tự chủ (Agentic AI), quy trình vận hành tòa soạn ứng dụng AI và quản trị AI ở quy mô lớn.

Ông Jun Zhang, Giám đốc Công nghệ, Báo South China Morning Post phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Các chuyên gia từ The Straits Times (Singapore), Fathm (Colombia), Hearst Newspapers (Mỹ) và OK Lab (Thụy Sĩ) chia sẻ kinh nghiệm tích hợp AI vào hoạt động tác nghiệp, xây dựng mô hình tòa soạn ứng dụng AI, đồng thời thiết lập các nguyên tắc quản trị nhằm bảo vệ niềm tin của công chúng và duy trì quyền kiểm soát của tòa soạn đối với công nghệ.

Các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Theo ban tổ chức, diễn đàn kỳ vọng tạo không gian để các nhà quản lý, chuyên gia và cơ quan báo chí trong nước, quốc tế chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ, mô hình tiên phong; qua đó nâng cao năng lực số cho người làm báo, đưa AI trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả hoạt động báo chí.

TIẾN CƯỜNG