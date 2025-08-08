Xây dựng mối quan hệ “Đối tác hợp tác cùng phát triển” Việt Nam - Angola

Sáng 7-8, theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Angola, sau lễ đón cấp Nhà nước được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Angola, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Ngài Tổng thống, các nhà lãnh đạo và nhân dân Angola.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço hội đàm. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc hội đàm, đánh giá cao vai trò và thế mạnh của Việt Nam, Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço đề nghị Việt Nam hỗ trợ Angola phát triển nông nghiệp, đặc biệt về trồng lúa và cây ăn quả, góp phần bảo đảm an ninh lương thực bền vững cho Angola. Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço mong muốn có thêm các sản phẩm của Việt Nam hiện diện tại thị trường Angola và kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, sản xuất tại Angola; đồng thời đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, khai khoáng, luyện kim…

Chỉ rõ Angola là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở châu Phi, Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng hai nước có nhiều dư địa để đẩy mạnh hợp tác, cùng nhau xây dựng quan hệ “Đối tác hợp tác cùng phát triển” Việt Nam - Angola trở thành hình mẫu cho hợp tác Nam - Nam. Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, tăng cường hợp tác giữa hệ thống ngân hàng của hai nước và thúc đẩy đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác kinh tế nền tảng nhằm mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD trong thời gian tới.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tình đoàn kết, gắn bó, tin cậy giữa hai Đảng và hai nước thông qua duy trì trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh. Để đẩy mạnh hiệu quả hợp tác giữa hai nước trên các diễn đàn đa phương, quốc tế và khu vực, Chủ tịch nước đề nghị Angola hỗ trợ Việt Nam tăng cường hiện diện, mở rộng hợp tác thực chất với Liên minh châu Phi và ủng hộ các ứng cử của Việt Nam vào các tổ chức quốc tế. Hai nhà lãnh đạo khẳng định ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng mời Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço và phu nhân thăm chính thức Việt Nam. Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp

Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço ra Tuyên bố chung Việt Nam - Angola. Hai nhà lãnh đạo đồng chủ trì gặp gỡ báo chí và chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác gồm: Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù; Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự; Bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống tội phạm; Ý định thư về hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Angola; Kế hoạch hành động về hợp tác nông nghiệp; Thỏa thuận hợp tác giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Đài truyền hình quốc gia Angola; Bản ghi nhớ về hợp tác dầu khí.

Trước đó, vào sáng 7-8 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa trước tượng Bác Hồ trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam ở Angola, đặt vòng hoa tại bia tưởng niệm tại Đại lộ Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm chiến sĩ vô danh ở thủ đô Luanda.

TTXVN