Xây dựng phường Pleiku thành phường kiểu mẫu

Sáng 11-8, Đảng bộ Phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo. Ảnh: HỮU PHÚC

Phường Pleiku được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 phường gồm Tây Sơn, Hội Thương, Hoa Lư, Phù Đổng và xã Trà Đa. Phường Pleiku xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030 là xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về cơ chế, chính sách; khơi thông và giải phóng các nguồn lực phục vụ phát triển KT-XH. Phấn đấu đến năm 2030, tổng thu ngân sách trên địa bàn phường đạt hơn 170 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự đại hội. Ảnh: HỮU PHÚC

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, Đại hội Đảng bộ phường Pleiku lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới của một đơn vị hành chính mới có tiềm năng to lớn, vị trí chiến lược về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng phường Pleiku trở thành phường kiểu mẫu, trọng điểm, xứng tầm là vùng động lực của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, ngay sau đại hội, cấp ủy khóa mới cần khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát với thực tế, với phương châm 6 rõ, đó là rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Pleiku nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: HỮU PHÚC

Bên cạnh đó, phường cần nhanh chóng kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ phường đến các tổ dân phố; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạt chuẩn.

Phường Pleiku cần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Với vị thế là phường trung tâm, phường Pleiku cần tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, trở thành hạt nhân, tạo động lực thúc đẩy các địa phương phía tây của tỉnh cùng phát triển.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Pleiku khóa I (nhiệm kỳ 2025-2030), gồm 26 đồng chí; chỉ định ông Nguyễn Xuân Phước, Tỉnh ủy viên, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường; bà Nguyễn Thị Liễu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; ông Đặng Toàn Thắng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường.

Tin liên quan Gia Lai, Bình Định phối hợp vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp liên thông

HỮU PHÚC