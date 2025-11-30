Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 30-11, tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tập thể Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại đại hội, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, giai đoạn 2021-2025.

Tập thể Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình đã và đang chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua thiên tai, lan tỏa truyền thống nghĩa tình của người dân Thành phố mang tên Bác.

Những ngày qua, khi đồng bào các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ, TPHCM đã thể hiện sâu sắc tinh thần “Thành phố nghĩa tình - vì cả nước, cùng cả nước”.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, thành phố khẩn trương triển khai công tác cứu trợ nhanh nhất, hiệu quả nhất đến tỉnh Khánh Hòa. Đoàn công tác đã lên đường ngay trong đêm 21-11, trao kinh phí hỗ trợ 50 tỷ đồng cùng hàng trăm chuyến xe, hàng ngàn tấn vật phẩm thiết yếu.

Bí thư Thành ủy TPHCM trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến các tập thể, cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ghi nhận sự chung sức, kịp thời của nhiều tổ chức, lực lượng, đơn vị và cá nhân.

Trong đó, Ban Từ thiện xã hội - Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức 4 bếp ăn dã chiến, phục vụ hơn 24.000 suất ăn mỗi ngày, chuyển tận tay người dân vùng ngập lụt và lực lượng tuyến đầu chống lũ.

Công an TPHCM nhanh chóng điều động lực lượng chi viện, trao tặng 10.000 áo phao, phối hợp điều tiết giao thông và cử hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động hỗ trợ dọn bùn, sửa chữa trường học, cơ sở y tế.

Bộ Tư lệnh TPHCM huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ vận chuyển, phân phối hàng cứu trợ, đưa từng phần nhu yếu phẩm đến tận tay người dân.

Thành Đoàn TPHCM cũng huy động hơn 8.000 lượt đoàn viên, thanh niên hỗ trợ phân loại hàng hóa, sửa chữa trường học, trạm y tế. Hơn 1.000 lượt thanh niên xung phong TPHCM trực tiếp đến vùng lũ, tham gia công tác cứu trợ và hậu cần.

Những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các hoạt động nghĩa tình hướng về đồng bào miền Trung. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, Công ty Môi trường Đô thị TPHCM điều động 11 xe thu gom rác, 6 xe ép rác và 300 nhân lực dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả sau lũ. Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 tổ chức tiếp nhận hàng hóa cứu trợ tại 14 ga metro, biến các nhà ga thành “điểm tiếp nhận nghĩa tình” của người dân thành phố.

Sở KH-CN TPHCM phối hợp hỗ trợ kỹ thuật, khôi phục hệ thống điện và 550 trạm viễn thông. Sở Y tế TPHCM luân phiên 50 bác sĩ, chuyên gia y tế khám chữa bệnh, tư vấn tâm lý, phát 19.000 túi thuốc gia đình và hỗ trợ phục hồi trang thiết bị y tế tại Khánh Hòa.

Các tập thể, cá nhân nhận b ằng khen tại đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM biểu dương bà Dương Thị Huyền Trâm, Trưởng Ban Công tác xã hội - Ủy ban MTTQ Thành phố, vì đã trực tiếp tham mưu, điều phối công tác cứu trợ.

Đài phát thanh và truyền hình TPHCM được tuyên dương vì luôn đồng hành cùng MTTQ Thành phố trong công tác truyền thông, lan tỏa hình ảnh đẹp của người dân TPHCM; đồng thời hỗ trợ khẩn cấp cho 7 trường học tại phường Tây Nha Trang.

Lễ biểu dương cũng ghi nhận đóng góp của đội ngũ người làm báo trên địa bàn thành phố, đã trực tiếp đến vùng bão, lũ để truyền tải tinh thần "tình dân tộc, nghĩa đồng bào".

Với vai trò Ủy viên Ủy ban MTTQ Thành phố, NSND Trịnh Kim Chi được biểu dương vì phát động quyên góp trong giới văn nghệ sĩ và trực tiếp tham gia phân loại, đóng gói hàng hóa tại các điểm tiếp nhận.

VĂN MINH - THÁI PHƯƠNG - THU HOÀI - TÂM TRANG