Chiều 29-11, tiếp tục chương trình làm việc, đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I đã lắng nghe quán triệt phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 29-11, tiếp tục chương trình làm việc, đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I đã nghe đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM quán triệt bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc quán triệt bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí đã quán triệt những nội dung cốt lõi trong bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Đồng thời, gợi ý một số nội dung cần lưu ý trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Theo đó, quán triệt sâu sắc nội dung: Mặt trận là nhân dân. Mặt trận là nơi quy tụ rộng rãi nhất của quần chúng. Sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân. Truyền thống của Mặt trận là đoàn kết. Đoàn kết để dựng nước, giữ nước, phát triển đất nước; đoàn kết để ổn định xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện những mục tiêu lớn của dân tộc. Qua đó, khẳng định Mặt trận là nơi biến chủ trương đúng thành hành động đúng và kết quả đúng.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng nêu rõ yêu cầu trọng tâm của nhiệm kỳ 2025-2030: đồng bộ tái cấu trúc tổ chức gắn với đổi mới phương thức hoạt động; cấu trúc lại không gian phát triển kinh tế - xã hội, chuyển từ “đúng hướng” sang “đúng và đủ kết quả”, đo đếm, kiểm chứng được bằng hiệu quả thực tế.

Đồng thời, bám sát 3 quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư trong các hoạt động, đó là lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới. Cùng với đó, chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, dựa trên dữ liệu, ưu tiên mô hình lan tỏa nhanh, chi phí hợp lý, tác động lớn đến đời sống dân sinh, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Từ tinh thần đó, dự thảo phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiếp thu đầy đủ chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, cụ thể hóa thành các nội dung, lĩnh vực công tác phù hợp với thực tiễn TPHCM.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm để có cơ sở chính trị vững chắc cho thảo luận, đảm bảo nghị quyết đại hội thực sự khả thi, hiệu quả, tránh hình thức.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, đại hội đã mang đến thông điệp khi triển khai mọi hoạt động, phải chú ý bảo đảm 3 chính sách trọng tâm: Chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội và chính sách bảo trợ xã hội, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đại biểu dự phiên làm việc buổi chiều 29-11. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tiếp tục chương trình làm việc, đại hội thảo luận và góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là nội dung quan trọng, thể hiện trách nhiệm của khối đại đoàn kết thành phố đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM triển khai nghiêm túc trách nhiệm việc lấy ý kiến góp ý văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh, việc góp ý cho văn kiện lần này không chỉ là yêu cầu của Trung ương, mà còn là cơ hội để TPHCM chuyển tải đầy đủ tiếng nói, nguyện vọng và kiến nghị của nhân dân thành phố.

Sau đó, đại hội đã chia làm 10 tổ để thảo luận, góp ý các giải pháp triển khai hiệu quả việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới.

>>> Dưới đây là một số hình ảnh phiên thảo luận tổ (Ảnh: Việt Dũng, Văn Minh)

VĂN MINH - THÁI PHƯƠNG - THU HOÀI - TÂM TRANG