Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM kiện toàn nhân sự chủ chốt

Sáng 1-12, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM công bố và trao 9 quyết định về điều động, bổ nhiệm và tiếp nhận công chức. Cụ thể:

Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Cao Lễ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM.

Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM trao quyết định, chúc mừng tân Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Nguyễn Cao Lễ. Ảnh KHÁNH HUY

Điều động và bổ nhiệm đồng chí Bùi Mạnh Diễn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy.

Điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Xuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy.

Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM trao quyết định và hoa chúc mừng các đồng chí nhận công tác tại Ban Tổ chức Đảng ủy. Ảnh KHÁNH HUY

Các đồng chí Đặng Ngọc Hằng, chuyên viên Văn phòng Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; Trịnh Thị Nguyệt, chuyên viên Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, được điều động đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Đảng ủy.

Bên cạnh việc củng cố công tác nhân sự nội bộ, công tác điều động còn được thực hiện giữa Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố với các đơn vị trực thuộc Thành ủy và địa phương. Cụ thể, điều động đồng chí Đậu Thị Thắm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, đến nhận công tác tại Đảng ủy phường Tân Phước, TPHCM.

Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM trao quyết định và hoa chúc mừng các đồng chí: Đậu Thị Thắm, Nguyễn Chúc Mừng, Nguyễn Thị Kim Tuyến. Ảnh KHÁNH HUY

Điều động đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến, chuyên viên Văn phòng Đảng ủy, đến nhận công tác tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội trực thuộc Sở Y tế TPHCM.

Điều động đồng chí Nguyễn Chúc Mừng, chuyên viên Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy, đến nhận công tác tại Liên đoàn lao động TPHCM.

Tiếp nhận đồng chí Lại Thị Xuân Linh, chuyên viên Bộ phận Tổ chức – Kiểm tra Liên đoàn Lao động TPHCM, đến công tác tại Đảng ủy và dự kiến bố trí chuyên viên quản trị Văn phòng Đảng ủy.

Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM trao quyết định tiếp nhận và hoa chúc mừng đồng chí Lại Thị Xuân Linh. Ảnh KHÁNH HUY

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, công chức trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định, các quyết định về công tác cán bộ lần này được thực hiện trên cơ sở rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, đảm bảo sự phù hợp giữa năng lực cá nhân với yêu cầu vị trí công tác, đặc biệt là nhằm tăng cường khả năng tham mưu, tổng hợp cho Ban Tổ chức Đảng ủy trong giai đoạn mới.

Đồng chí cũng yêu cầu các đồng chí được bổ nhiệm phải là hạt nhân, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể đơn vị mình, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của Đảng bộ và Thành phố. Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đồng chí nhận nhiệm vụ mới nhanh chóng tiếp cận công việc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

KHÁNH HUY