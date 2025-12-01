Việt Nam - Lào: Tiếp tục khẳng định tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt

Hôm nay 1-12, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, dự lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và phu nhân từ ngày 1 đến 2-12-2025.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm là một trong những hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng của Việt Nam trong năm 2025. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng, khi Lào kỷ niệm 50 năm Quốc khánh (2-12-1975 - 2-12-2025) và vào giai đoạn trước thềm Đại hội của hai Đảng được tổ chức vào năm 2026 nhằm đưa ra những quyết sách định hướng phát triển của mỗi nước.

Chuyến thăm tiếp tục khẳng định sự quyết tâm của lãnh đạo hai Đảng, hai nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt trong việc kế thừa và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam phát triển phù hợp với yêu cầu, tầm nhìn và lợi ích chiến lược của hai nước trong giai đoạn mới.

Đánh giá về những thành tựu nổi bật trong quan hệ Việt Nam - Lào thời gian qua, ông Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, khẳng định Việt Nam không chỉ là bạn, người đồng chí, mà còn là chỗ dựa tin cậy, đồng hành với Lào trong những thời điểm khó khăn nhất, cũng như trong giai đoạn phát triển hiện nay. Một trong những lĩnh vực hợp tác được ông Laopaoxong Navongxay đặc biệt nhấn mạnh là đào tạo nguồn nhân lực, với nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Lào đã được đào tạo tại Việt Nam ở nhiều chuyên ngành khác nhau.

Ông Laopaoxong Navongxay cho rằng, điều quan trọng hơn hết là cả hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm giữ gìn, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam. Đây là tài sản chung, là di sản thiêng liêng mà các thế hệ đi trước đã dày công gây dựng và các thế hệ hôm nay có nghĩa vụ kế thừa.

PHƯƠNG NAM