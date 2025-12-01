TPHCM tạo điều kiện để công ty Singapore phát triển

Chiều 1-12, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã tiếp xã giao ông Chu Quân Vĩ, Tổng Giám đốc tập đoàn Wilmar CLV (Singapore) và các thành viên trong đoàn công tác đến thăm và làm việc tại TPHCM.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi tiếp, ông Chu Quân Vĩ cảm ơn lãnh đạo TPHCM đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời đánh giá cao môi trường kinh doanh năng động của TPHCM.

Theo ông Chu Quân Vĩ, năm 2026, tập đoàn Wilmar dự kiến đầu tư thêm 53 triệu USD vào Việt Nam, trong đó có 46 triệu USD tại TPHCM. Tập đoàn mong nhận được sự hỗ trợ từ lãnh đạo TPHCM nhằm tháo gỡ khó khăn trong thủ tục phê duyệt hồ sơ đầu tư. Ông Chu Quân Vĩ khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng TPHCM trong các chương trình cải thiện an ninh lương thực, nâng cao chất lượng sản phẩm, chuyển đổi xanh, cũng như các hoạt động xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng chân thành cảm ơn những đóng góp của tập đoàn Wilmar cho công tác cứu trợ thiên tai, lũ lụt tại miền Bắc và miền Trung của Việt Nam trong thời gian qua với tổng số tiền đóng góp lên đến 600.000 USD (tương đương 15 tỷ đồng). Phó Chủ tịch UBND TPHCM chúc mừng những thành công mà tập đoàn Wilmar đã đạt được khi đầu tư kinh doanh và phát triển thương hiệu tại Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng, với những thương hiệu tiêu dùng nổi tiếng của Wilmar (dầu ăn Neptune, Simply, nước tương Nam Dương…) đã rất quen thuộc với nhiều gia đình tại thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng khẳng định TPHCM sẽ luôn ủng hộ và hỗ trợ thiết thực các doanh nghiệp Singapore, trong đó có tập đoàn Wilmar, tiếp tục mở rộng đầu tư tại TPHCM.

THỤY VŨ