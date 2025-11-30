Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Mặt trận phải trở thành hạt nhân, thu hút nguồn lực và trí tuệ

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, mặt trận phải là “thỏi nam châm” thu hút nguồn lực, trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân. Chỉ khi các nguồn lực này được huy động mạnh mẽ và hiệu quả, TPHCM mới có động lực để phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Sáng 30-11, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên trọng thể.

Tình dân tộc, nghĩa đồng bào tỏa sáng

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị quan trọng và là ngày hội lớn, thể hiện rõ nét tinh thần, ý chí, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Đại hội ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn kết luôn là truyền thống quý báu, tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Chính sức mạnh vô biên này là cội nguồn làm nên mọi thắng lợi, mọi thành tựu vĩ đại của đất nước. Chân lý ấy đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công".

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, tư tưởng đoàn kết không chỉ là lý luận mà còn được thể hiện rõ nét bằng hành động trong những ngày vừa qua.

Cụ thể, trước đợt mưa lũ lịch sử làm thiệt hại nghiêm trọng, tàn phá, gây nhiều đau thương mất mát cho bà con các tỉnh miền Trung, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã kịp thời thể hiện trách nhiệm, phát huy vai trò đại diện khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhanh chóng huy động và tiếp nhận mọi nguồn lực hỗ trợ quý báu từ các cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tất cả tạo nên nhịp cầu sẻ chia, góp phần động viên và giảm bớt khó khăn cho đồng bào, đặc biệt là tại tỉnh Khánh Hòa.

đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh, chính trong hoạn nạn, tình dân tộc, nghĩa đồng bào càng tỏa sáng, khẳng định sức mạnh bền chặt của khối đại đoàn kết khi đối diện với thử thách.

"Với truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, tương thân tương ái đã khắc sâu, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để cùng chia sẻ những nỗi đau, hỗ trợ cuộc sống của người dân vùng lũ vượt qua những mất mát, sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất", Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định.

Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức trong bối cảnh TPHCM vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM được thành lập mới trên cơ sở hợp nhất ba địa phương.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và lãnh đạo TPHCM dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đây là thời điểm mở ra một giai đoạn phát triển mới, tạo động lực đưa TPHCM trở thành đô thị hiện đại, hướng tới mục tiêu: Vì hạnh phúc của nhân dân, vì cả nước, cùng cả nước, TPHCM phát triển bền vững, hội nhập, hiện đại và nghĩa tình.

Trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã phát huy vai trò nòng cốt chính trị, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, bám sát chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, đặc biệt trong an sinh xã hội, công tác giám sát, phản biện xã hội.

Qua đó, củng cố khối đại đoàn kết, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được; đồng thời trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, hỗ trợ từ Trung ương, sự đồng hành của các tỉnh thành, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, kiều bào và bạn bè quốc tế, đặc biệt trong giai đoạn đầu hợp nhất, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

5 vấn đề trọng tâm trong nhiệm kỳ mới

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, đây là nhiệm kỳ có ý nghĩa quan trọng với tương lai phát triển của thành phố, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, xây dựng thành phố phát triển toàn diện, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đồng chí nhấn mạnh 5 vấn đề trọng tâm đề nghị đại hội và Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố nhiệm kỳ mới quan tâm thực hiện.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, cần thu hút người dân tham gia các phong trào để củng cố mạnh mẽ niềm tin xã hội. Đoàn kết phải được thể hiện bằng hành động trong đời sống. Phong trào phải trở thành hoạt động tự thân của cộng đồng dân cư. Người dân cũng phải thấy được quyền lợi, vai trò, trách nhiệm của mình trong từng hoạt động.

Do đó, cần phải phát triển các phong trào theo hướng thiết thực, bền vững, gắn với dân sinh. Mỗi phong trào đều phải có kết quả nhìn thấy được, tránh hình thức.

Với những cách tiếp cận và nội dung mới, có sức hấp dẫn để mặt trận phải là ngọn cờ quy tụ lòng dân, để từ đó, niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền được củng cố vững bền.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tại đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Giám sát và phản biện xã hội phải thực chất, không né tránh, không làm thay, không hình thức. Giám sát và phản biện là mạch máu của hệ thống dân chủ xã hội chủ nghĩa, không chỉ phản ánh chung chung mà phải đi vào trọng tâm, trọng điểm. Kiến nghị phải thiết thực, khả thi, đeo đuổi đến cùng.

Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tập trung giám sát các dự án lớn, các quyết sách quan trọng, đặc biệt là việc thực thi Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Đồng thời giám sát đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ của cán bộ công chức. Tham vấn chuyên sâu các cải cách liên quan quy hoạch, đô thị hóa, an sinh với nguyên tắc giám sát phải có chiều sâu, phản biện phải có cơ sở và kiến nghị phải có trách nhiệm, có tính xây dựng.

Đại biểu dự đại hội đọc báo Sài Gòn Giải Phóng trước khi diễn ra phiên trọng thể. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, ứng dụng công nghệ, tạo hệ sinh thái tương tác số với nhân dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phải tích cực trong chuyển đổi số, không chỉ để hiện đại hóa công tác mà còn để thay đổi phương thức tập hợp, nắm bắt lòng dân, để mặt trận dễ lắng nghe người dân hơn và nhân dân hào hứng hơn trong việc đóng góp ý kiến.

Đồng chí cũng đề nghị nghiên cứu xây dựng tổng đài trực tuyến 24/7 tiếp nhận ý kiến của nhân dân. Công khai tiến độ giải quyết các kiến nghị trên môi trường số và tổ chức các diễn đàn số để mọi người tham gia góp ý cho chính sách.

Đại biểu dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ, phải kiên nhẫn lắng nghe, dũng cảm sửa sai và phản hồi có trách nhiệm. Sức mạnh của mặt trận bắt nguồn từ sự chân thành, trách nhiệm.

Đây là yếu tố quyết định để trở thành cầu nối tin cậy của nhân dân. Muốn vậy, cán bộ mặt trận phải kiên nhẫn lắng nghe, phản hồi có trách nhiệm, dũng cảm nhận ra những hạn chế của mình.

Theo đồng chí, khi người dân nêu ý kiến, mặt trận phải theo sát quá trình giải quyết của chính quyền. Nếu có sai sót, phải thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm và kịp thời khắc phục, không được để ý kiến của nhân dân bị rơi vào lãng quên.

“Tinh thần cầu thị, dám sửa mình là con đường quan trọng nhất để mặt trận và hệ thống chính trị chinh phục lòng dân. Sự hài lòng, hạnh phúc, niềm tin của người dân chính là thước đo rõ ràng nhất cho hiệu quả công việc của chúng ta”, đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Tiếp theo là huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội, kiến tạo TPHCM với không gian phát triển mới. Mặt trận phải trở thành hạt nhân kết nối, là “thỏi nam châm” thu hút nguồn lực, trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân, chức sắc tôn giáo và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Chỉ khi các nguồn lực này được huy động mạnh mẽ, hiệu quả, thành phố mới có động lực để phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

"Một TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình không chỉ là khát vọng của Đảng bộ và chính quyền, mà còn là mong muốn của mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp. Thành phố chỉ phát triển nhanh, bền vững khi mọi cá nhân, cộng đồng đều nhận thức rõ vai trò của mình và chủ động đóng góp trí tuệ, công sức cho sự phát triển chung”, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Đại biểu dự phiên triển lãm. Ảnh: VIỆT DŨNG

TPHCM với tầm vóc mới cần có tư duy trí tuệ của đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học; nguồn lực kinh tế của các doanh nhân, doanh nghiệp; sức mạnh tinh thần của các tôn giáo; sự kết nối của kiều bào.

“Cần sự chung tay góp sức của tất cả mọi người. Mặt trận phải là hạt nhân kết nối, sự quy tụ và dẫn dắt mọi nguồn lực ấy. Không có cơ chế nào mạnh bằng trí tuệ, khát vọng cùng sự đồng lòng của nhân dân”, Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ.

Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp thu ý kiến tại đại hội, sớm hoàn thiện chương trình, kế hoạch hành động và triển khai nghị quyết một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Nghị quyết phải thực sự lan tỏa tới từng cấp, từng ngành, từng địa bàn. Biến khát vọng thành hành động, biến hành động thành kết quả và biến kết quả thành niềm tin vững chắc.

“Chúng ta còn nhiều nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Đây là trách nhiệm chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Trước hết là các đại biểu có mặt ngày hôm nay. Với niềm tin vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và trí tuệ, sự đồng lòng của nhân dân, tôi tin tưởng mặt trận sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở thành cầu nối vững chắc giữa Ý Đảng - Lòng Dân. Đưa TPHCM phát triển mạnh mẽ, sáng tạo, phồn vinh, nghĩa tình và hạnh phúc, xứng đáng là thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu”, Bí thư Thành ủy TPHCM tin tưởng.

VĂN MINH - THÁI PHƯƠNG - THU HOÀI - TÂM TRANG