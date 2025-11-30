Những kết quả nổi bật của MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2024-2029 và phương hướng, chương trình hành động nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ được báo cáo, thông qua tại phiên làm việc này.

Sáng 30-11, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên trọng thể.

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

Cùng dự có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Tại phiên trọng thể, các đại biểu đã phát biểu tham luận với chủ đề “MTTQ Việt Nam TPHCM - Nơi trao gửi niềm tin”.

Tại phiên làm việc này, đoàn chủ tịch đại hội thông qua báo cáo kết quả phiên làm việc thứ nhất, thứ hai của đại hội; một số kết quả nổi bật của MTTQ Việt Nam Thành phố nhiệm kỳ 2024-2029; phương hướng, chương trình hành động nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong phiên trọng thể, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang sẽ phát biểu chỉ đạo. Đại hội cũng thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ra mắt ứng dụng “An sinh xã hội số TPHCM”; tuyên dương tình nguyện viên tham gia khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra; tiếp nhận hỗ trợ quỹ Vì người nghèo và nguồn cứu trợ Thành phố; trao hỗ trợ kinh phí thực hiện an sinh xã hội cho Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã.

