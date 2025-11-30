Ra mắt ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 30-11, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên trọng thể.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030

Tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa mới đã ra mắt. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2024-2029, làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa mới.

Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Nguyễn Phước Lộc bày tỏ ý thức vinh dự, tự hào và trách nhiệm của mình.

Đồng chí nhấn mạnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa mới sẽ phát huy trí tuệ, đề cao trách nhiệm khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; tập trung triển khai đồng bộ, sáng tạo các nhiệm vụ, giải pháp, giữ vững sự đoàn kết, nhất trí, đồng thuận; thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đại hội đề ra. Qua đó, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố ngày càng phát triển bền vững.

Trước đó, tại phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, đã hiệp thương 146 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Tại hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 đã hiệp thương cử đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2024-2029, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và TPHCM chúc mừng các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VIỆT DŨNG Cũng tại hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 đã hiệp thương cử 8 Phó Chủ tịch chuyên trách và 6 Phó Chủ tịch không chuyên trách. Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM gồm các đồng chí: Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM; Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM; Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM; Ngô Minh Hải, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM; Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM; đồng chí Phan Hồng Ân và đồng chí Phạm Minh Tuấn.

VĂN MINH - THÁI PHƯƠNG - THU HOÀI - TÂM TRANG