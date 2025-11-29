Đào tạo kỹ năng số cho cán bộ mặt trận cơ sở

Các đại biểu cho rằng cần cụ thể hóa các chương trình hành động để nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội. Cùng với đó, công tác đào tạo kỹ năng số cho cán bộ mặt trận cấp cơ sở cũng cần được quan tâm.

Chiều 29-11, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục phiên thảo luận tổ với nhiều nội dung quan trọng.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng liên quan dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031; dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục phiên thảo luận tổ chiều 29-11. Thực hiện: VĂN MINH - THÁI PHƯƠNG - THU HOÀI - TÂM TRANG

Tại tổ thảo luận số 1 do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm tổ trưởng, các đại biểu tập trung thảo luận sôi nổi 22 vấn đề.

Trong đó, các đại biểu cho rằng cần cụ thể hóa các chương trình hành động để nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội và đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Cùng với đó, công tác đào tạo kỹ năng số cho cán bộ mặt trận cấp cơ sở cũng cần được quan tâm nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số hiện nay.

Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM Võ Thị Trung Trinh phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại biểu Hoàng Thị Khánh, đại diện Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TPHCM, đã có những góp ý thẳng thắn, sâu sắc về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và vai trò của MTTQ Việt Nam.

Theo đại biểu, chính quyền cấp phường, xã còn lúng túng, cán bộ chịu áp lực công việc rất cao, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả phục vụ dân. Bà Hoàng Thị Khánh đề nghị báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện mô hình này cần phải đi vào thực chất, phản ánh đúng vấn đề để người dân hiểu rõ.

Đại biểu Hoàng Thị Khánh góp ý tại tổ thảo luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, đại biểu Hoàng Thị Khánh cho rằng cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò công tác giám sát, phản biện xã hội.

Theo bà Hoàng Thị Khánh, mặt trận là nơi hội tụ trí tuệ của mọi giai tầng, do đó, tiếng nói, nguyện vọng và lòng dân cần phải được lắng nghe một cách thấu đáo, thường xuyên hơn trong thời gian tới.

Đồng tình với ý kiến trên, đại biểu Lê Hương Giang, Hội Người Cao tuổi TPHCM cho rằng, công tác giám sát phản biện xã hội trong MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể cần phải đi vào thực chất.

Đại biểu góp ý thảo luận tại tổ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, hội viên, nhân dân cũng cần đổi mới về hình thức, cách thức, đi vào chiều sâu, hướng tới bảo vệ quyền lợi cho người cao tuổi và lực lượng yếu thế trong xã hội.

Góp ý tại tổ thảo luận số 2, đại biểu Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM quan tâm nội dung công tác giám sát và phản biện xã hội được xác định rõ trong dự thảo văn kiện cũng như được thực hiện hiệu quả trong những năm qua.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh điều hành phiên thảo luận tại tổ số 2. Ảnh: VĂN MINH

Theo đại biểu, hàng năm, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đều tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề liên quan việc thực hiện nghị quyết của HĐND TPHCM, các quy định về thực hiện pháp luật trên địa bàn, gắn với những vấn đề người dân quan tâm.

Qua đó, kịp thời góp ý, hiến kế, điều chỉnh các hoạt động quản lý nhà nước nhằm đáp ứng tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Bùi Thanh Nhân điều hành phiên thảo luận tại tổ số 8. Ảnh: VĂN MINH

Từ thực tiễn đó, đại biểu Nguyễn Đăng Khoa đề nghị, trong nhiệm kỳ 2025-2030, MTTQ Việt Nam TPHCM cần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả giám sát và phản biện xã hội, gắn với nhu cầu, nguyện vọng cụ thể của nhân dân.

Theo đại biểu, từ các buổi sinh hoạt ở cơ sở, MTTQ Việt Nam lắng nghe trực tiếp những vấn đề bức xúc của người dân, chọn một số tuyến nội dung cụ thể để tổ chức giám sát, phản biện.

Đại biểu góp ý thảo luận tại tổ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Những nội dung ấy sẽ vừa thiết thực, vừa giúp phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đại biểu kỳ vọng công tác giám sát và phản biện xã hội trong nhiệm kỳ mới sẽ đi vào chiều sâu, phản ánh đúng hơi thở cuộc sống, thực sự trở thành cầu nối hiệu quả giữa ý Đảng và lòng dân.

Các đại biểu đánh giá cao vai trò và nỗ lực của các cấp trong công tác giám sát, phản biện xã hội. Tuy nhiên, để hoạt động này thực sự đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực và tạo được niềm tin vững chắc trong nhân dân, MTTQ Việt Nam các cấp cần tập trung giám sát, phản biện xã hội vào những vấn đề gần gũi, thiết thân nhất với người dân ở cơ sở.

Đại biểu góp ý thảo luận tại tổ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại biểu Đặng Văn Khoa, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM cho rằng, dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng được ví như một chuỗi ngọc sáng kết tinh trí tuệ. Vì vậy, văn kiện thể hiện được sự đột phá, đi vào gốc rễ công cuộc bảo vệ môi trường, hướng đến sự phát triển bền vững. Đây là vấn đề mà người dân rất quan tâm trong giai đoạn hiện nay.

