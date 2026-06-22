Xây dựng thương hiệu du lịch Bình Châu

Chiều 22-6, đoàn công tác của Thành ủy TPHCM do đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Châu về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm.

Clip đoàn công tác của Thành ủy TPHCM làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Châu. Thực hiện: NGUYỄN NAM - MẠNH THẮNG

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quốc Phong đề nghị xã Bình Châu phát huy hiệu quả các lợi thế về du lịch sinh thái gắn với bảo tồn rừng, biển; nghiên cứu phát triển nông nghiệp công nghệ cao; tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, kinh tế ban đêm mang thương hiệu Bình Châu nhằm gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.

Đồng chí Lê Quốc Phong chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Châu

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn xã Bình Châu ước đạt 1.023,94 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2025. Địa phương tiếp nhận 6.405 hồ sơ thủ tục hành chính, giải quyết 6.244 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,8%; công tác an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Đảng ủy xã Bình Châu kiến nghị thành phố quan tâm tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến Đề án di dời dân cư khỏi Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, hỗ trợ chuyển đổi sinh kế cho người dân; đồng thời xem xét ưu tiên đầu tư các dự án chỉnh trang đô thị ven biển, hạ tầng giao thông, xử lý nước thải, hạ tầng nghề cá và các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đại diện lãnh đạo xã Bình Châu phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quốc Phong ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền xã Bình Châu đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026. Đồng chí đề nghị địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xem đây là nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng và hoàn thiện hạ tầng; đồng thời xác định rõ những lĩnh vực mang tính đột phá để tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng chí Lê Quốc Phong phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Liên quan công tác an sinh xã hội, đồng chí Lê Quốc Phong đề nghị địa phương phấn đấu cùng toàn thành phố thực hiện hiệu quả mục tiêu khám sức khỏe cho 100% người dân; chủ động kiến nghị thành phố hỗ trợ khi thiếu nhân lực y tế. Xã Bình Châu tiếp tục triển khai xây dựng 2 ấp làm điểm trong thực hiện mục tiêu xã, phường không ma túy, từ đó đánh giá hiệu quả để nhân rộng trên toàn địa bàn.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Lê Quốc Phong yêu cầu địa phương tiếp tục đẩy mạnh số hóa trong công tác Đảng, chuyển đổi số trong quản trị, điều hành; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; hoàn thiện hệ thống tiêu chí đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, khách quan; rà soát biên chế, đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực và hoàn thiện các kiến nghị, đề xuất với thành phố theo hướng cụ thể, rõ việc, rõ trách nhiệm để sớm được xem xét, giải quyết.

MẠNH THẮNG - NGUYỄN NAM