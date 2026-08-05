Cần Thơ: Du lịch sinh thái "thắng lớn" dịp hè

Dịp hè 2026, các điểm du lịch sinh thái tại TP Cần Thơ thu hút lượng khách tăng mạnh so với cùng kỳ, khẳng định sức hút của loại hình du lịch giàu tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Du khách trải nghiệm kỳ nghỉ hè với hoạt động massage cá tại Cồn Sơn (TP Cần Thơ)

Ghi nhận tại điểm du lịch sinh thái cộng đồng Cồn Sơn (phường Bình Thủy, TP Cần Thơ), lượng khách đến tham quan khá đông trong dịp hè. Các nhà vườn, điểm du lịch luôn nhộn nhịp, đơn vị cung cấp dịch vụ trải nghiệm sinh thái miệt vườn tất bật phục vụ du khách.

Tham quan, hái dừa uống giải khát tại vườn

Du khách chèo ghe tham quan vườn trái cây tại Cần Thơ

Bà Lê Thị Bé Bảy, đại diện HTX Du lịch nông nghiệp Cồn Sơn (TP Cần Thơ), cho biết lượng khách đến Cồn Sơn dịp hè năm nay tăng hơn 40% so với cùng kỳ. Nếu các tháng 7, 8, 9 năm trước đón khoảng 6.000 lượt khách/tháng thì năm nay đạt 8.000-9.000 lượt khách/tháng, đánh dấu một mùa du lịch hè "thắng lớn" của người dân địa phương.

Trẻ em trải nghiệm dịch vụ cưỡi trâu

Du khách thích thú với hoạt động massage vịt tại Cồn Sơn

Bà Bảy cho biết thêm, khách từ miền Bắc, miền Trung và TPHCM vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lượng khách đến Cồn Sơn. Khách quốc tế cũng tăng và duy trì ổn định quanh năm, thay vì theo mùa như trước. Dự báo lượng khách hè tăng cao, các nhà vườn tại Cồn Sơn đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, dịch vụ để đón khách.

Khách nước ngoài trải nghiệm làm bánh dân gian

Du khách trải nghiệm đi cầu khỉ

Phần lớn du khách thích thú với các trải nghiệm đậm chất miệt vườn như đi ghe ngắm sông nước, hái và thưởng thức trái cây tại vườn, làm bánh dân gian, tham gia các hoạt động như cưỡi trâu, massage vịt, massage cá, cá lóc bay và thưởng thức ẩm thực đồng quê.

Biểu diễn "cá lóc bay" thu hút du khách

Ông Lê Văn Sang, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch sinh thái Mỹ Khánh (TP Cần Thơ), cho biết mùa du lịch hè năm nay ghi nhận mức tăng trưởng tích cực của du lịch sinh thái tại Cần Thơ và khu vực ĐBSCL. Theo ông, kết quả này nhờ hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, dịch vụ được đầu tư bài bản với nhiều sản phẩm mới, chi phí hợp lý và việc sắp xếp đơn vị hành chính tạo điều kiện mở rộng không gian, tăng kết nối tour, tuyến.

Du khách thưởng thức ẩm thực miệt vườn

Khoảnh khắc du khách trải nghiệm làm cốm nổ truyền thống tại miền Tây sông nước

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho biết, trong 7 tháng đầu năm, thành phố ước đón khoảng 9 triệu lượt khách (đạt 73,1% kế hoạch năm), tăng 17% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ du lịch trong 7 tháng ước đạt hơn 8.000 tỷ đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ.

Để chuẩn bị cho mùa du lịch hè, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ đã kiểm tra, khảo sát và nâng chất các điểm du lịch sinh thái; hướng dẫn các đơn vị chuẩn bị tốt điều kiện phục vụ du khách, kiên quyết xử lý tình trạng chặt chém, chèo kéo khách.

TUẤN QUANG