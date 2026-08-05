Gia Lai mở chuyên mục tiếp nhận thông tin ý kiến người dân, doanh nghiệp

Ngày 5-8, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có thông báo về việc triển khai chuyên mục "Người dân, doanh nghiệp hỏi - Chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời" nhằm tiếp nhận, giải đáp phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Với thông điệp "Lắng nghe để thấu hiểu - Hành động để phục vụ", chuyên mục là kênh thông tin chính thức tiếp nhận ý kiến của người dân, doanh nghiệp. Các ý kiến sẽ được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, những vụ việc cần xử lý sẽ được theo dõi, đôn đốc đến khi có kết quả và phản hồi cho người gửi.

Những câu hỏi, kiến nghị được nhiều người quan tâm sẽ được lựa chọn phát sóng trong chuyên đề thời sự tối thứ tư của tuần thứ hai và tuần thứ tư hằng tháng, trên kênh GTV (Truyền hình Gia Lai). Các nội dung còn lại vẫn được tiếp nhận, trả lời theo quy định.

Tỉnh Gia Lai mở chuyên mục "Người dân, doanh nghiệp hỏi - Chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời". Ảnh đồ họa được tạo bằng AI

Người dân, doanh nghiệp có thể gửi câu hỏi qua Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh, thư điện tử của chuyên mục hoặc quét mã QR. Người gửi phải cung cấp thông tin để xác thực và danh tính chỉ được công khai theo nguyện vọng. Chuyên mục không tiếp nhận các nội dung liên quan đến bí mật nhà nước, khiếu nại, tố cáo, tranh chấp hoặc vụ việc đang được cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Theo kế hoạch, chuyên đề đầu tiên dự kiến phát sóng vào giữa tháng 8-2026 với chủ đề: "Đất đai, giải phóng mặt bằng và các dự án trọng điểm - Tháo gỡ điểm nghẽn để thúc đẩy phát triển", tập trung giải đáp các quy định về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiến độ dự án trọng điểm...

Cuối tháng 8, chuyên đề "Gia Lai đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư - Phát triển kinh tế tư nhân", sẽ tập trung vào chính sách thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp. Các chuyên đề tiếp theo sẽ đề cập đến mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,2%; cải cách hành chính, chuyển đổi số; nông nghiệp công nghệ cao; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, AI; an sinh xã hội, y tế, giáo dục và kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

LOAN HÀ